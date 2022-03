Por qué la crisis en Ucrania

La reacción mundial a la invasión de Ucrania está claramente justificada; pero, como resultado de la propaganda americana, los medios la promueven con total desconocimiento del contexto: USA viene descartando por 30 años las exigencias rusas sobre su seguridad, a pesar del compromiso de Baker en 91, cuando los rusos cedieron sobre Alemania, a cambio de que OTAN no se extendiera más al este. Y a pesar de la insistencia/protesta rusa, siguieron Polonia/Hungría/Checoslovaquia; y Rumania/Bulgaria/Bálticos; y en Budapest 2004 anunciaron Ucrania. No ha sido posible que los americanos siquiera escuchen o admitan introducirlas en la discusión.

Putin es un gánster, pero no es un irracional como GWBush/DTrump. ¿Qué opción tenía en estas condiciones para evitar misiles en un territorio de una significancia especial para Rusia, por razones estrategias obvias e históricas comunes hasta el derrumbe soviético? USA ha violado la legalidad internacional multitud de veces argumentando seguridad nacional.



Ahora amplia la asimetría superada en la crisis de los misiles por sus misiles en Turquía hace 60 años (a lo cual respondió URSS con los suyos en Cuba), como viene haciendo desde 91. Pero las tensiones en Ucrania/Crimea, son manejadas por los medios occidentales como simple eco de la propaganda americana, como poder Hegemónico excepcionalista, a pesar de este mundo ya multipolar. Como dice Sachs, Ucrania no tiene derecho a entrar a OTAN por la misma razón que Cuba no tiene derecho a tener misiles rusos.



Ucrania es un problema complejo en un proceso de unidad política/cultural/religiosa que viene desde el siglo X cuando estaban unidos bajo los príncipes de la dinastía Rurik en Kiev. En realidad, una Ucrania independiente es en gran medida resultado de intervenciones de Polonia y Austria, y de decisiones soviéticas de Lenin a Gorbachov. Vino el golpe de estado organizado por la CIA (aunque con apoyo popular pro europeo) al que Putin respondió recuperando Crimea y apoyando a los separatistas de la fronteriza Dombas (Donetsk, Lugansk) en el tercio sureste del país que es proruso.



Crimea es un problema diferente y más simple: pertenece a Rusia desde que Catalina II logró derrotar a los otomanos en 1783 (los títulos históricos rusos sobre Crimea preceden a los de USA sobre el Suroeste de la unión). Pero para celebrar los 300 años de la unión, en decisión criticada por inconstitucional Khrushchov, cedió Crimea a Ucrania. Ahora ésta no ha cumplido el acuerdo de Minsk que puso fin a la guerra con los separatistas que incluía su autonomía; y hace parte de la propuesta rusa junto con una Ucrania neutral como Finlandia. Seguramente Zelenski ni podía considerar la propuesta, pero ahora está exponiendo a su población llamándola a las armas en lugar de negociar con los rusos (tampoco se lo permitirán).



RICARDO CHICA

Consultor en desarrollo económico