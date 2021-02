Reforma tributaria sin fundamentos ideológicos

La reforma tributaria propuesta es necesaria pues no de otra forma se puede reducir el déficit y el nivel de deuda forzado a un nivel inconveniente con el esfuerzo fiscal de la pandemia, el déficit agravado con las exenciones que supuestamente (como se verá absurdamente) dispararían el crecimiento. La pregunta no es si reforma sino más bien ¿qué reforma?



La reforma filtrada tiene, como la anterior, dos supuestos ideológicos neoliberales: desplazar la carga tributaria de impuestos directos a los indirectos; concentrar ingreso y riqueza en los ricos para acelerar el crecimiento.



El primer supuesto está siendo, después de su prolongada hegemonía, cuestionado en varias formas, la más actual la propuesta que viene circulando desde el éxito del libro de Piketty (2013), mostrando la concentración de la riqueza por el mecanismo hereditario y posteriores publicaciones proponiendo un impuesto a la riqueza; y de los artículos de Stiglitz, proponiendo ese impuesto. Y en la actual coyuntura de explosión de los déficits y niveles de endeudamiento está siendo considerado en varios países (UK, California, Chile, Alemania, Argentina) como el impuesto para pagar la pandemia. El argumento es muy simple: Mientras la enorme mayoría de la población se ha pauperizado con la parálisis económica y el desempleo, el segmento de los superricos tan beneficiados por el proceso de financializacion se ha enriquecido aún más. Y una extensión del IVA a mas alimentos es esencialmente regresiva independientemente de la devolución del IVA a los más pobres. La clase media, que si pagamos impuestos porque nos los descuentan por derechas y no tenemos acceso a las asesorías que ayudan a los más ricos a evadir y evitar impuestos (desplazando portafolio a Mossak Fonseca en Panamá); que ha sido pauperizada con el impacto económico de la pandemia, somos lo que nos vemos impactados con la extensión del IVA a todos los alimentos. Por otra parte, desde luego incluir un esfuerzo serio en racionalizar y minimizar la trama kafkiana de exenciones y exoneraciones que desangra cualquier esfuerzo en materia tributarias, es necesario para incrementar el recaudo



La fundamentación de una reforma tributaria regresiva beneficiosa radica en el segundo supuesto de que el crecimiento se estimula concentrando ingreso y riqueza. Pero este supuesto, a su vez fundamentado en la afirmación antikeynesiana de la teoría neoclásica de que el ahorro es igual a la inversión, es devastado por la teoría keynesiana que señala a la demanda y no al ahorro como lo que puede dinamizar la inversión. Paradójicamente fue Kaldor quien propuso en 1957 un modelo en el cual el ahorro ajusta a la inversión creciendo con la concentración del ingreso, pero después volvió a sus cabales keynesianos reconociendo que los capitalistas, particularmente las elites de los países en desarrollo desvían esos recursos de la inversión. Claro ese supuesto está en la teoría neoclásica ligado a la ley de Say que desconoce que en la economía se pueda dar un problema de demanda efectiva. Es obvio que la economía capitalista tiende a un déficit en la demanda para motivar la inversión, pero el simple tomar en consideración la situación de paralización pauperización que ha erosionado la demanda muestra ese supuesto como sencillamente ridículo ahora como resultó el mecanismo de prebendas impositivas para estimular la inversión. Se cae de su peso que puede bajarse el costo de uso de capital y mientras las expectativas de rentabilidad y de demanda no sean adecuadas no tendrá lugar la inversión, teoría básica sobre los determinantes de la inversión. Y roto el nexo ahorro-inversión el argumento se les derrumba.



Y el complementario de la trickle-down economics de que el supuesto crecimiento supuestamente filtrara hacia abajo beneficiando a los más pobres, ha sido desmentido abundantemente en el periodo postreformas. Es severamente ideológico suponer que el crecimiento, que característicamente ha sido sin empleo en la globalización neoliberal, superara por sí mismo la pobreza. Esto sería así con un modelo de crecimiento diferente que efectivamente incentivara la inversión (actuando sobre su determinante de demanda esperada) e integrara al proceso de crecimiento mismo al desempleado y el empujado a la informalización (lo que hace necesario las compensación asistencialista expost) mediante una política agresiva de apoyo a las famicro y pequeñas empresas, usando mecanismos que les compensen sus desventajas en materia financiera y tecnológica, y (cosa q también hicieron los campeones del ese asiático) una masiva inversión en educación y formación de capital humano. Muy poco de esa índole, luego es sofistico argumentar que el crecimiento sin mecanismos compensatorios se filtraba a los más pobres.



Como también resulta obvio que un minúsculo porcentualmente gravamen sobre la riqueza facilitaría no solamente la reducción el déficit sino también el gasto indispensable para reanimar la economía. Se trata de pensar out of the box para pagar la pandemia, algo muy difícil para los economistas neoliberales de ultraderecha.



Ricardo Chica

Investigador Desarrollo Económico

EconomicDevelopment consultant