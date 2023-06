Ucrania: origen y perspectivas

La fábula rusofóbica fabricada por los gobiernos y medios occidentales, logrando una absoluta hipnosis mediática, oculta el hecho fundamental de que la guerra es la culminación de un proyecto de tres décadas para destruir a Rusia.

Data de 1992 (sólo un año después del compromiso con Gorbachov) propuesto por el arquitecto de la guerra en Iraq Cheney y la arquitecta de la guerra en Ucrania Nuland (en 1997 en Plan for Europe de Brzezinski delineo las etapas); y hecho política oficial por Clinton quien afirmó la intención de desconocer el compromiso de no expandir la OTAN y procedió con la expansión que Bush continuó en 2004 anunciando además que venían Ucrania y Georgia.



Lo cual provocó una nueva reacción de Putin ante la perspectiva de que Rusia quedara rodeada en el mar Negro, a pesar de lo cual fue anunciado oficialmente en 2008 (le debemos esta guerra también a Bush) siendo que Merkel lo describió como una declaración de guerra.



Todo a pesar de que Rusia venía haciendo propuestas de una arquitectura de seguridad para Europa que incluyeron su ingreso a OTAN, pero ni siquiera le pusieron atención.

Obama empezó a hablar de un Rusian reset (el universalmente usado regime change) ante la realidad de que con Putin se acabó la feria de Yeltsin que permitió a financistas (a través de oligarcas) y petroleras americanas apropiarse de los recursos de Rusia.



El cambio de régimen del que hablo Biden al principio de la guerra cuando la agresión de Kiev contra las repúblicas del Dombas y la negativa a que escucharan sus reclamos de seguridad para Rusia fueron descalificados (el tenía que aceptar lo que había llevado a Kennedy a amenazar con guerra nuclear), lo forzaron a invadir. Lo expresan bien los senadores Rommey/Graham: la guerra es great/una gran inversión debilitamos a los rusos/matamos rusos sin el costo de vidas americanas.



El nivel de agresividad de USA (guerra económica incluido el robo de 600 billones en reservas, el atentado terrorista contra NSI, el escalamiento permanente) se completa con el viraje 180 grados de Biden de aprobar el envío de F-16 (como reacción a su derrota en Backmut) lo que había advertido antes precipitaría la 3ª GM; como con los atentados contra Putin (con inteligencia/asesoría americana).



Es confirmado por la declaración de Nuland (organizadora del golpe de estado y el nuevo gobierno en 2014) de que hemos estado planeando y preparando la contraofensiva que llevaremos hasta Crimea. La misma narrativa que incluye fake news negando lo fatal de la situación que enfrenta Ucrania (ninguna posibilidad de recuperar territorio, reconocido por Milley).



A pesar de lo cual en Europa hasta Macron habla de una guerra prolongada. ¿Para beneficio de quién? No de Ucrania que será usada hasta que quede destruida; de la agenda hegemónica y la industria militar/petrolera americanas.



RICARDO CHICA

Investigador Desarrollo Económico.