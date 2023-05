125 años de Pepsi, rival de quilates

No podríamos hablar de 125 años de Pepsi sin aludir su grandeza como gran rival de su eterno y único competidor. Para no ir muy lejos, podemos asegurar que Pepsi hizo colosal la marca Coca-Cola: ¿por qué?



El origen de Pepsi es tan antiguo como el de Coca-Cola, la diferencia es apenas de 12 años. Pepsi fue producida en 1898 por el boticario Caleb Bradham que la ofreció para la acidez. Coca-Cola fue creada en 1886 por John Pemberton, farmaceuta que la promocionó para la digestión. Ambas marcas surgieron como ‘jarabes’ pero se vendieron como refrescos. Pepsi buscó reconocimiento utilizando el eslogan: “deliciosa y saludable”, mientas que Coca-Cola se identificó como “deliciosa y refrescante”. El enfrentamiento más conocido se remonta a 1975, cuando Pepsi lanzó el “Desafío Pepsi”. Ambas marcas tienen un calificativo común: colas negras.



El crecimiento de Pepsi fue sostenido en sus años iniciales; el primer éxito lo obtuvo vendiendo su producto en botellas de cerveza recicladas a menor precio. En 1922 su propietario intentó vender la empresa a Coca-Cola debido a las oscilaciones del mercado, pero esta no aceptó. Un año después, y con Pepsi al borde de la quiebra, es ofrecida por segunda vez y Coca-Cola se negó nuevamente; sin embargo, Pepsi subsistió. Pasarían diez años para la tercera oferta y por tercera y última vez Coca-Cola dice ¡NO!



Nadie había pensado que Pepsi daría tanta ‘lata’ para obtener la preferencia de consumo. De hecho, en 1950 se dedica a fortalecer su marca para emprender una competencia publicitaria de quilates en los medios de comunicación de la época, mientras Coca-Cola mantenía una campaña exitosa en televisión.



Con grandes inversiones en publicidad, Pepsi se convirtió en la bebida favorita de Estados Unidos, pero Coca-Cola redireccionó su estrategia para recuperar la cuota perdida de mercado.



La competencia publicitaria tuvo su punto culminante en 1975 con el “Desafío Pepsi”, donde los consumidores con los ojos vendados prueban el sabor de cada producto y escogen una de las dos marcas. En el sondeo, una mayor cantidad se inclinó por el sabor de Pepsi, sin embargo, fueron más los consumidores que compraron Coca-Cola.



Así las cosas, lo que se denominó “guerra colas negras” es un título usado hábilmente por las marcas para llamar la atención. Lo cierto es que ambas salieron fortalecidas y hoy se reparten el mercado de las bebidas carbonatadas en el planeta; Cola-Cola con una cobertura del 99 %, solo dos países, Cuba y Corea del Norte, no la consumen. Pepsi alcanza el 76 %.



Para la celebración de sus 125 años Pepsi presentó un nuevo logotipo, se trata del duodécimo cambio en la historia de su marca. Cola-Cola no ha hecho retoques transcendentales de su identidad visual, diseñada por Frank Robinson en 1887.

¡Feliz celebración de 125 años Pepsi!, Coca-Cola.



***

PD. Dedicado a Mery del Socorro Gómez de Ricardo, que a sus 85 años sigue fiel a Pepsi.



RICARDO GAITÁN

Consultor de branding y marcas propias