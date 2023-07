Golpe al pájaro azul

Threads es la aplicación tecnológica creada por Mark Zuckerberg, que busca competir con la marca del pájaro azul de Elon Musk por el liderazgo de las diferentes formas de conversación pública en internet.



Apenas este 6 de julio Zuckerberg presentó su nuevo producto, que tuvo una acogida sin precedentes; en menos de siete horas logró diez millones de usuarios y cinco días después la cifra alcanzó los cien millones.



La aplicación está construida como un ‘servicio’ de la popular Instagram. Meta es la marca sombrilla de Zuckerberg, donde se alojan, además de la nueva aplicación, Facebook, WhatsApp e Instagram, que operan de forma independiente, pero con la solidez que proporciona la infraestructura. Esto permite que las aplicaciones de Meta mantengan miles de millones de usuarios inmersos en su ecosistema.



Zuckerberg decía antes de Threads, que se necesitaba una aplicación para conversaciones públicas, con más de mil millones de usuarios, y aunque Twitter lo ha intentado, no ha logrado esa consolidación, pese a que su marca, color y logo son muy reconocidos del mundo en línea.



Twitter, la marca identificada con el pájaro azul, fue adquirida hace un año por Elon Musk, compra que se convirtió en una apuesta arriesgada por las actitudes del nuevo propietario, quien cambio la experiencia de la red, modificando su algoritmo y otras funciones claves.



También fijó límites temporales sobre los tuits que se pueden leer y fue más allá al anunciar que cobrará por la autentificación de los usuarios, que no quedaron tan contentos con la medida. Eso sin contar los despidos de ejecutivos clave, provocando que muchos trabajadores decidieran marcharse.



Esta coyuntura ha dado otra oportunidad para que Zuckerberg, que había apostado por Metaverso (que no despegó), como la ‘vía de escape’ para que Facebook, plagada de mentiras y líos por motivos políticos, saliera de problemas. La nueva aplicación permite que sea más fácil comunicarse con amigos y familiares entre una y otra red y por consiguiente más probabilidades que se desliguen de los rivales de mensajería como Twitter, TikToK, ChatGPT, Apple y Google. De hecho, es a lo que apuesta Meta.



Las plataformas sociales de Meta no han sido rentables de forma sostenida en los últimos años, pero el lanzamiento de Threads puede cambiar la situación e impulsar a Facebook, la marca deprimida de Zuckerberg, mientras la reputación de Twitter sigue en ‘cuidados intensivos’. La pelea no será fácil pues Twitter insinúa acciones legales por el supuesto uso de secretos comerciales en la creación de Threads, y la verdadera batalla podría darse en los estrados judiciales y no en la red.



La pregunta entonces es ¿Cómo podría recuperarse el pájaro azul tras la amenaza del manejo de los hilos en la Web? No será fácil, pero desde ya vaticinamos una lucha de los poderosos magnates por seducir a los usuarios mientras robustecen su músculo financiero.



RICARDO GAITÁN

Consultor de marca.