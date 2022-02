Marcas favorecidas en la pandemia

En los dos últimos años la economía mundial ha experimentado una drástica contracción, por las medidas de suspensión de actividades que se adoptaron para contener la propagación de la pandemia, que este año inicia su ominoso tercer período consecutivo, sin signos de mejoría a la vista. Aunque esto podría ser el origen depresivo de muchas empresas que tienen cercanía con los consumidores, a través de sus servicios o productos, aparecieron algunas que se beneficiaron de la crisis y otras, muy conocidas a nivel global, que se consolidaron a pesar del desajuste económico.

El informe Best Global Brands de Interbrand publicado a finales de 2021, deja clara la importancia que han tomado las marcas de tecnología, de redes sociales, telecomunicaciones y entrenamiento en los tiempos del coronavirus.



En la investigación, Apple continúa siendo la más valiosa por noveno año consecutivo. Al cumplir 15 años de la presentación del primer iPhone (2007), su precio de marca era de US$11.037 millones y desde entonces, no ha dejado de multiplicar su valor, situándose, al día de hoy, en US$408.251 millones.



Para mantener su posición, la marca creada por Steve Jobs continúa diversificado el portafolio, no solo en lo relacionado con almacenamiento, entretenimiento o música, también en el cuidado de la salud a través del reloj inteligente que los usuarios llevan en la muñeca, que les proporcionan soluciones en línea para su bienestar. La segunda en el ranking es Amazon, con un valor de marca de US$249.250 millones, y un crecimiento del 24% con respecto a 2020. Microsoft ocupa el tercer lugar con US$210.191 millones, creciendo el 27%. En el cuarto lugar Google con US$196.811 millones (19%). La quinta es Samsung con US$74.636 millones (20%).



Otras marcas tecnológicas que aparecen en la lista son: Intel (#17), IBM (18), SAP (20), Adobe (21), Accenture (32), Salesforce (38) y Huawei (85). En el sector de redes sociales y entretenimiento tenemos: Facebook (15), Netflix (36), Spotify (60) y LinkedIn (83).

Aprovechando esta inédita coyuntura, han aparecido por primera vez tres marcas en el informe: Instagram (19), red social y aplicación móvil que permite subir imágenes y vídeos. YouTube (26), sitio web de entretenimiento para disfrutar la música, los videos y subir contenidos para compartir. La tercera, Zoom (91), conocida principalmente por su sistema de videollamadas y reuniones virtuales. Estas tres marcas sumadas a las anteriores, corresponden al 23% de las cien más valiosas del mundo, favorecidas por la pandemia.



Las marcas anotadas, varias de ellas relativamente jóvenes, han entendido que deben actuar más en beneficio de las necesidades de los ‘consumidores confinados’ que de sus propios intereses económicos, logrando direccionar su poder de cobertura y los avances tecnológicos, para auxiliarles en estos tiempos del covid.



RICARDO GAITÁN

Consultor de Branding.