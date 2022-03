Al votar el domingo

Las elecciones del próximo domingo son claves no solo por las consultas populares para elegir tres candidatos a la presidencia, sino por las de Congreso.

Voy a votar por uno de los candidatos de la Coalición Centro Esperanza, Fajardo o Gaviria. Y en primera vuelta, por el ganador de esa consulta, sea alguno de estos dos o Galán. En Senado me gusta Humberto de la Calle y también otro par de candidatos. Lo mismo en Cámara, donde tengo tres opciones. Esta semana decido mis votos de Congreso.



Pero más allá de las preferencias -cada quién vota por las razones que le dicte su corazón- esta elección de Congreso es clave.



No votaré ni por Petro ni por Rodolfo. Pero si alguno de los dos sale elegido Presidente, es clave que exista un Congreso fuerte e independiente. Una de tantas propuestas inconvenientes de Petro, la de acabar con las EPS, solo puede hacerse mediante una ley del Congreso.



Y estoy seguro que la mayoría de los legisladores, como la de colombianos, no permitirán acabar con estas entidades que son el corazón de un sistema de salud robusto y eficiente como el colombiano. Seguramente tiene problemas por resolver, pero durante la pandemia, para no ir mas lejos, nuestro modelo de salud pasó la prueba de forma exitosa y demostró su fortaleza. Es de lo mejor que tenemos en Colombia.



Es cierto que nuestro Congreso está fuertemente cuestionado pero, precisamente, esa es otra de las razones para votar por personas que no estén ligadas al clientelismo y la corrupción. Necesitamos un Congreso ejemplar, independiente del Gobierno de turno y con la fortaleza necesaria para defender la democracia y nuestras mejores instituciones y políticas públicas.



Cambio de tema y quiero referirme a Rusia y Ucrania. No hay nada más anacrónico que una guerra territorial con tanques de guerra y matando civiles. Hoy el mundo es ancho y ajeno. La libertad, en la mayoría de los países, hace que las fronteras sean cosa del pasado. El mundo virtual de los negocios, las finanzas, el comercio y las relaciones sociales no conoce fronteras. Se mueve libre traspasando las líneas de los mapas.



La visión de Putin es la de la Segunda Guerra Mundial y el período de la Guerra Fría. El dictador de un inmenso territorio. Liderar en política hoy es servir a la gente, resolver problemas sociales, impulsar reformas que le abran espacio a los derechos de las personas. Los kilómetros cuadrados no tienen importancia. La tiene, la manera como se hace mejor la vida de los seres humanos y las familias.



Putin amenaza con su poderío nuclear luego de las sanciones financieras y comerciales que le impuso el mundo. ¿Va a mandarle misiles a los bancos en Nueva York y Londres? ¿A las oficinas en Berlín? Su guerra es una locura contra los seres humanos libres de este mundo. Ojalá que se imponga la sensatez y la paz.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista