¿Así son las campañas?

Conversando el otro día con Juan Carlos Echeverry sobre sus lecciones de campaña y el esfuerzo que había hecho con 200 voluntarios de todas las disciplinas por articular un buen programa de Gobierno, llegué a la triste conclusión de que hoy eso -tener un buen programa para gobernar- es prácticamente irrelevante a la hora de ganar una campaña política. Como están las cosas, entre quienes disputan la segunda vuelta presidencial, el que logre sacar una ventaja esta semana sobre su competidor, no será por el que mejor campaña haga, sino el que menos meta la pata.

La realidad hoy es que algunas las campañas políticas dejaron de ser campañas políticas. Muchos las convirtieron en unos escenarios impredecibles, erráticos y en no pocas ocasiones aterradores, de acusaciones, falsedades, verdades a medias, ataques coordinados y masivos y una serie de acciones orientadas no a exponer unos programas y puntos de vista, sino a desprestigiar al oponente y sus colaboradores.



La nota dominante de las campañas parece ser la de crear miedo, no esperanza. Confundir, confundir, confundir, parece ser la consigna, no importa si se hace con verdades o mentiras. O no importa si se aconseja a un candidato decir una cosa hoy y mañana afirmar lo contrario. Las redes sociales son apenas el vehículo de esas estrategias y tácticas, porque todas tienen su origen en planes elaborados y ejecutados por personas. Me mantengo en mi voto por Rodolfo. Su desafío si gana es rodearse bien para hacer un buen gobierno que algunos han calificado de transición.



¿Transición hacia dónde? Para mi, hacia un escenario donde la política se haga distinto. Donde recobremos el valor de la verdad, donde la corrupción sea puesta a raya. Lo que reclama Colombia es un liderazgo nuevo en la política. Uno que nos permita progresar y salir de la polarización en la que hemos estado en las dos últimas décadas. Y que nos permita que las campañas sean escenarios de confrontación de ideas y programas y no de acusaciones sin fundamento expuesta desde el anonimato. Es hora de votar con la consciencia de que cada voto importa y es así porque es el mío, el de cada uno, lo único que tenemos a mano las ciudadanos para crear las mayorías que nos van a gobernar. No importa solo el candidato, también su entorno, los que lo rodean, porque ellos van a gobernar.



**********



Cambio de tema para hablar de futbol. Los dirigentes del futbol colombiano, tanto de la Federación como de los clubes, resolvieron la crisis en que se encuentra nuestro deporte insignia como siempre lo hacen: Nombrando un nuevo técnico de la selección Colombia. Y, no resolvieron nada. Desaprovecharon la crisis para meterse en temas de fondo: ¿Qué hacen en las escuelas de futbol para niños? ¿Cómo es el apoyo para las categorías infantiles? ¿Cómo impulsan el futbol femenino? Un sinnúmero de asuntos que se dejaron de lado. La crisis del futbol empieza hoy por sus dirigentes. No hay visión.



Ricardo Santamaría

Analista.