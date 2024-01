Por esta temporada de vacaciones hice algo que me encanta: Largas caminatas. Hasta 15 o 20 kilómetros por día. Una amiga me preguntó por qué me gustaba tanto. Me salió una respuesta del corazón: Caminar me salvó la vida, le dije.

Esto le conté. Un lunes de octubre, cuando tenía 44 años, me levanté con un guayabo feroz después de parrandear el fin de semana, me miré al espejo y no me reconocí. Vi un hombre viejo, con los ojos hinchados, una mueca en la boca que no coincidía con la imagen que tenía de mí mismo. Me eché a llorar frente al espejo y luego en la ducha, ya repuesto, con mucha convicción, me dije en voz alta: Voy a dejar de beber. Desde entonces han pasado 19 años y -hasta hoy- no he tomado un trago.

Tomé -valga la redundancia- esa decisión por mí y ante mí, y por unos meses no la compartí con nadie. Lo que hice, todos los días, fue caminar. Abría el ojo a las 6 de la mañana, me ponía tenis, sudadera, cachucha y para la calle. Empecé con caminatas de 30 o 40 minutos.

Al poco tiempo, consolidé una rutina diaria de una hora entre semana y dos los fines de semana. Caminaba en silencio, sólo, sin escuchar música ni noticias.

Esos momentos eran como una meditación en movimiento. Con cada paso tomaba fuerza. Se convirtió en un diálogo interior para sacar mis dolores, sanar, para entender cómo se había apoderado de mi esa adicción, que conocía bien porque mi padre fue alcohólico. Caminando cada día, asumiendo mi problema, gané confianza para encarar el reto. Iba en serio: Recuerdo varios días caminar con paraguas bajo la lluvia.

Segunda parte. Hace 6 años tuve una cirugía de corazón abierto que gracias a Dios y al profesionalismo y cuidados de los médicos de la Cardioinfantil, fue un éxito. Cuando salí de la UCI y me instalaron en un cuarto en el piso sexto de la Fundación, lo primero que hacía cada mañana era caminar los pocos pasos de mi cuarto hasta la recepción del piso y regreso, llevando en la mano la sonda que estaba conectada a mi pecho. A los pocos días, cuando llegué a casa, cada mañana salía a caminar 15 minutos que a las pocas semanas se convirtieron en media y una hora. Era mi terapia en vez de ir al hospital.

En esas ocasiones, caminar me salvó la vida. O en otras palabras: Me trajo de vuelta a la vida. Antes, como joven montañista recorrí todos los picos nevados de Colombia e hice caminadas épicas, con mi amigo José Antonio Ricaurte, como las de atravesar la cordillera oriental por Paya y Pisba o Bogotá- Villavicencio por San Juanito. Caminar es una forma de vida, de relacionarme conmigo mismo y con el mundo, de mantener mi diálogo interior. La vida es el camino y caminar es vivir. Me da tanta felicidad como escribir. Caminante y escritor. ¡Feliz año!

Ricardo Santamaría

Analista