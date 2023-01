Carta al Mintransporte

Ministro, le hago un reto: Tome su carro familiar y viaje ida y vuelta hasta Cartagena, Barranquilla o Santa Marta desde Bogotá, tomando la mal llamada Ruta del Sol. Le cuento, son aproximadamente 2.100 kilómetros y puede demorarse entre 22 y 25 horas en cada trayecto. En promedio usted hará 40 kilómetros por hora.

Le aseguro que en estos cuatro días, dos para cada trayecto, usted sacaría las idea y soluciones para convertirse en el mejor Ministro de Transporte de todos los tiempos. En serio.



En su cargo no importa cómo llega sino cómo sale. Cuál es su legado y las soluciones que aportó.



Muchos de los tramos de doble calzada de la Ruta de Sol están en pésimo estado. Hay huecos enormes por todas partes y de noche y lloviendo muchos carros terminan su viaje porque se les rompió una llanta o el eje.

Familias enteras a la vera del camino en una emergencia. Me tocó a mi ver dos automóviles en esas condiciones un viernes a las 9 de la noche en el tramo entre Barrancabermeja y Puerto Boyacá. No son cuentos.



En esa ruta me demoré 25 horas entre Cartagena y Bogotá. Los trancones son infinitos.

En cada peaje -que son muchos- hay colas enormes porque solo existe un carril de atención en cada sentido, con una persona recibiendo dinero y dando vueltas. Increíble. En materia vial, Colombia no ha entrado al siglo XXI.



Cuando la vía no es de doble calzada, y se transita por la vieja carretera, la pasada por cada caserío es peligrosa y lenta. Hay niños jugando, motos, moto taxis, animales.

Mantenimiento cero. Desniveles, huecos, polvo. Los paradores para descansar, comer o tomar café son lejanos e inciertos.



Yo soy una persona optimista y pensé mucho en escribir esta columna. Lo hago con la esperanza efímera de dar una alerta.



A usted le pasarán muchos informes, cifras y hará un viaje en helicóptero. Nada de eso sirve. Lo único que necesita es la experiencia directa.

Estamos hablando de gestión, administración, no de grandes inversiones. Hacer las cosas bien.



El Presidente Petro dijo que estas concesiones de carreteras, las 4G y 5G, “solo sirven para importar productos y matar la producción nacional y benefician a los dueños del gran capital en Colombia”. Está equivocado.

Todos los productos en Colombia son más caros por la mala calidad de las carreteras. Por ahí transita la comida de todos.



Haga esto: En el tramo Villeta-Guadas, que son menos de 40 kilómetros, donde uno se puede demorar hasta dos horas, haga turnos de un solo carril para darle fluidez a la ruta.

Ahí se ahorra una hora para los que transitan entre Bogotá y la costa. Peajes electrónicos: Se ahorra dos horas por trayecto eliminando trancones. Tape huecos. Otras dos horas de ahorro.



Aquí llevamos 5 horas menos. El viaje de 25 horas, pasa a 20. Colombia no puede desarrollarse con las carreteras que hoy tiene. Haga algo por Dios.



Ricardo Santamaria

Analista