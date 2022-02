Coaliciones en la cuerda floja

Desde hace días las coaliciones de Centro Esperanza y Equipo por Colombia están en la cuerda floja: La primera por la desconfianza y las peleas internas de sus miembros y la segunda por las acusaciones de corrupción de uno de sus voceros.

Por el lado del centro izquierda, sus dirigentes no han tenido la madurez política y la visión de futuro de mantenerse unidos en un sector donde, precisamente, el valor fundamental del grupo era la unión dado las diferencias entre los candidatos. Cuanto talento que no han logrado encauzar no para beneficio de uno, sino de todos. Cuanta esperanza que podría desaparecer.



Acusar de clientelista a Alejandro Gaviria para romper esta unión es un despropósito, lo mismo que tratar a los aliados políticos a punta de ultimátums. Ingrid es un símbolo inspirador de la reconciliación nacional. Pueden apelar a ese espíritu y al diálogo para superar cualquier diferencia. Aún hoy pueden hacerlo.



Pero desde entonces, en ese sector persisten los roces y la desconfianza. Votaré por uno de ellos, pero debo decir que si hoy fuera la elección, mi voto sería más por disciplina que por entusiasmo. La verdad, últimamente lo he perdido. Creo que muchos colombianos miran asombrados a unos dirigentes que un día dijeron que harían todo lo necesario para mantenerse unidos. ¿Para donde se fue la magia que tuvieron al comienzo? ¿Esa sensación de equipo que transmitían? Muchos pensamos que no se elegiría solo un presidente, sino un equipo para transformar a Colombia, para luchar de verdad contra la corrupción.



Algo cierto dijo hace poco en una entrevista Alejandro Gaviria: “Desde el Centro Esperanza estamos reivindicando el derecho a cagarla”. Cierto. No hay que ser tan duros con ellos. Pero tienen que salirse del hueco negro en el que se metieron: ataques, desconfianza, puyas van y vienen. Lo único que están logrando es que sus votantes se vayan a buscar opciones en las otras consultas. Tienen que acordarse de aquello que los unión en un comienzo y volver por ese camino.



No soy un pesimista. Nunca lo he sido. Soy un optimista consciente. Pero en esto me muevo con la intuición, con el corazón. Con lo que me gusta y no me gusta por esas razones indefinibles para la lógica.



Retomar el camino de la esperanza significa que en la unión hay mucho más que una plataforma para tramitar aspiraciones personales, porque si en eso se convierten esas candidaturas allí no hay un valor superior como grupo, por importantes o talentosas que sean estas personas. Retomar la esperanza significa mucho más que hacer una campaña para ganar; significa hacer una campaña para que Colombia gané, para que el país salga adelante en un momento crítico de su historia. Hay que trabajar por la paz y la recuperación económica.



De otra forma están pavimentando el camino para que los candidatos independientes, Petro y Rodolfo, pasen a segunda vuelta. Ya hay encuestas que muestran ese escenario. ¿No es un campanazo suficiente, que vuelvan a la sensatez y a la unión?



RICARDO SANTAMARÍA

Analista