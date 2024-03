Colaboración público-privada

La pelea entre los presidentes de Colombia y Argentina está subiendo de tono. Más allá de las palabras y los dardos que se lanzan, que son fuertes, la fundamental diferencia entre Gustavo Petro y Javier Milei es que el primero quiere un Estado grande y el segundo uno chico.



¿Qué hace Petro, como presidente de la República, metiéndose en la licitación de la empresa que va a elaborar los pasaportes de los colombianos? ¿Qué hace opinando sobre los balances de pérdidas y ganancias de las EPS? Se le siente, permanentemente, su desagrado frente a las empresas.



Quiere que la salud, la aviación, las pensiones, la construcción de carreteras, todo lo que pueda, se conviertan en monopolios estatales. El otro día le escuchamos una declaración sorprendente diciendo que Satena, la aerolínea estatal, era su propio fracaso porque no había sido capaz de operar los nuevos destinos internacionales que le habían asignado.



De nuevo, ¿Qué hace un presidente actuando como gerente de aerolínea? En los estándares del sector de las aerolíneas, Satena no es la mejor en eficiencia y competitividad, pero no es un fracaso. Es un servicio y para lo que fue diseñada lo hace bien: cubrir rutas que no son rentables para los privados y acceder a comunidades rurales remotas.



Ahora bien, imaginen la salud de 50 millones de colombianos, un sistema sofisticado y eficiente que hace más de 2 millones de atenciones al día, manejado por entidades públicas que pueden ser tomadas, como ha ocurrido en el pasado, por el clientelismo y la politización.



Y $86 billones que vale esa salud al año, girados por una sola entidad, el ADRES, en un sector público que se equivoca pagando la nómina de los empleados oficiales. Esa reforma a la salud es un desastre social anunciado.



No digo que la corrupción sea exclusiva de las entidades públicas. Pero la historia de Colombia de los ultimas 40 años, desde la Constituyente de 1991 y el gobierno Gaviria, muestra que hemos avanzado en mejores servicios públicos en la medida en que se prestan con esquemas de cooperación público-privados: salud y energía para mencionar solamente dos. Cuando los prestaban entidades públicas eran malos, ineficientes.



Solo el 20% de la población tenía alguna protección a través de la seguridad social y en medio país, costas Caribe y Pacífica, la cobertura y acceso a la energía era deficiente para la mayoría de la población.

Tengo reservas frente Milei y no comparto cómo se refiere a Petro.



Pero me ha sorprendido lo que está haciendo en Argentina, combatiendo la burocracia excesiva, la contratación pública innecesaria y frenando la corrupción. A Petro parece no gustarle que las empresas prosperen. Las fustiga permanentemente. Quiere acabar con el modelo más exitoso que existe en Colombia de colaboración público-privada que es la salud. No podemos, como país, tirar por la borda tantos avances sociales.



Ricardo Santamaría

Analista.