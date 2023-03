Colombia en transición

Si me siento por primera vez frente a un cliente en mi práctica de consultoría y me pregunta si soy optimista o pesimista con la actual situación del país, suelo contestar que soy realista. Si ese día brilla el sol y me siento animado, digo que soy un optimista consciente. Y paso, brevemente a explicarme.



Primero, siempre se abren oportunidades, pero si estamos bravos u ofuscados no las vemos. Y segundo, Petro no es el cambio, sino que es producto del cambio. Tenemos un país distinto: Diverso, cambiante, palpitante, vivo, pero también caótico y desordenado en algunos sentidos. El punto es que no nos conocemos bien entre todos, cada uno por su lado, nos gritamos a veces.

El presidente no creó esta situación. Los nuevos grupos y personas -muy diversos- que llegaron al Congreso lo hicieron por sus propios medios, dando sus propias luchas, teniendo su propia voz en las redes sociales. La base de este cambio viene de atrás, empezó con la Constituyente del 91 y la nueva Carta Política que de ella surgió. Es un fenómeno que va más allá de la izquierda o la derecha. Si lo explicamos por ahí, nos quedamos cortos. Los partidos tradicionales dejaron de ser predominantes. En las últimas elecciones habían registrados 19 partidos políticos y, desde entonces, hay tres más alistándose para participar en las próximas elecciones. La política hoy la definen los independientes, los sin partido, que votan por una persona y no una agrupación.

¿Qué se mantiene del pasado en lo público? Quizás una tradición de manejo técnico y profesional en lo económico en el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Vamos a ver cuánto dura.

Hoy somos una nación de contrastes, en transición: La democracia más vieja de América Latina pero el conflicto armado más largo de la región; Un país donde se consolidó la clase media pero hay 19 millones de pobres; Una nación biodiversa que podría explotar su turismo ecológico, pero sin buenas carreteras, sin trenes y deficiente transporte público.

En este panorama, ¿Qué resulta fundamental? Primero que haya institucionales, contrapesos, oposición ordenada frente al gobierno de turno para que la transición sea ordenada, construyendo sobre lo construido y no dando un salto al vacío. En todos los temas de políticas públicas. Hoy lo vemos en salud, por ejemplo. No puede triunfar la unanimidad ni la polarización. Hay que defender la libertad en todas sus formas.

Segundo, hay que ser flexibles para recibir lo nuevo, pero también unir esfuerzos en objetivos comunes. Encontrarlos es un desafío. El país que se consolide finalmente será el que construyamos. Entre todos. En otras palabras, lo esencial es que voy a hacer yo, mi familia, mi empresa, mi partido. Un desafío individual que se vuelve colectivo.

Investigar más, estudiar más. Como nunca, son importantes los centros de estudio y pensamiento, las universidades conectadas con la realidad nacional. Somos una nación en construcción. Ojalá colectiva.

Ricardo Santamaría

Analista