Concesiones para la paz

El solo hecho de que Gustavo Petro, desmovilizado hace 34 años, haya llegado democráticamente a la presidencia de la república sería razón suficiente para que los jefes del ELN dejaran las armas y se incorporaran a la vida civil.



Los dejaría a la vanguardia de la paz como lo hizo hace 35 años el M-19 que, en contra de los movimientos guerrilleros de entonces, agrupados en la llamada coordinadora guerrillera, le apostó a la paz impulsada por el presidente Barco y se lanzó al agua con la convicción de que la lucha armada ya no tenía sentido.



La decisión de abandonar la guerra fue anterior a la negociación. Lo que ha ocurrido desde entonces en el conflicto interno -y antes también- ha sido una locura y está documentado en el informe de la Comisión de la Verdad. Ninguna razón justifica la violencia por unas ideas.



¿Qué pasó con las Farc desmovilizadas hace 6 años? ¿Se tomaron todos los espacios políticos? Para nada. Su presencia en el Congreso ha sido valiosa para la paz y hacen parte de la coalición de Gobierno.



En las pasadas elecciones regionales, tres excombatientes de esta guerrilla ganaron alcaldías en Turbaco (Bolívar), Puerto Caicedo (Putumayo) y Guapi (Cauca). En las próximas elecciones de congreso, deben competir por sus curules.



La pregunta para el ELN es: ¿Su fuerza está en las armas o en las ideas? Llevamos 10 meses desde que se puso en marcha la paz total y hasta hoy no conocemos la agenda temática de la negociación. Tenemos un frágil cese al fuego que no se entiende por qué se hace al comienzo del proceso y no al final, cuando el tema de la desmovilización esté a la vista.



La paz hoy tiene más dudas que certezas. Más riesgos que seguridades. Y resuena en el aire la propuesta de crear un fondo internacional para financiar al ELN para que deje de extorsionar y secuestrar. En mi opinión, es impensable. ¿Para qué es ese dinero? ¿Con él se comprarían armas o municiones? ¿Qué pasa si la negociación con el ELN se rompe? ¿Por cuántos meses y con qué argumentos el Estado habría financiado a la guerrilla?



Una fórmula similar se puede aplicar al final de las negociaciones cuando es un hecho la desmovilización, y es necesario concentrar los guerrilleros en trance de incorporación a la vida civil, y hay que ofrecerles alimentación, vivienda y atención médica, entre otras asistencias. Esto se hizo con las Farc y en anteriores procesos, pero es al final.



En España una de las razones para el reciente triunfo de la derecha en las elecciones regionales, fue el rechazo de una parte de la población a la presencia de voceros desmovilizados de ETA en la política. En el mundo se busca la paz negociada, pero cada día hay menos tolerancia de los ciudadanos a ciertas concesiones que se hacen a estos grupos para que dejen la violencia. En Colombia no somos ajenos a esta tendencia.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista