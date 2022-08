Así se llama el último libro de Juan Gabriel Vásquez: Los desacuerdos de paz. Son artículos suyos publicados en los últimos diez años en diferentes medios, así como entrevistas a protagonistas de las últimas negociaciones.

Me llamó la atención esta afirmación en la introducción: “Pero ninguna de las dos cosas -ni el ejercicio del periodismo ni el de la ciudadanía- en fácil en Colombia. Las piezas de este libro se publicaron en un país donde se amenaza con facilidad pasmosa, donde los poderosos usan su poder con demasiada frecuencia para intimidar a sus críticos, y donde la censura que no consiguen los violentos la consigue el salvajismo de la crispación ciudadana, tal como ocurre en ese arrabal de cuchilleros que son a menudo las redes sociales”.



En una discusión de contexto de la situación nacional, coincido con Vásquez. Sin embargo, siempre he creído y constatado, que la causa de la paz siempre logra abrirse paso en Colombia de una forma u otra, en un gobierno u otro y con amigos y adversarios siempre presente.



Recuerdo de memoria un libro de Álvaro Tirado Mejía sobre el siglo XIX, que da cuenta de más de 40 conflictos entre nacionales, regionales o locales en lo que era entonces nuestra incipiente república, y lo mas interesante es que todos terminan con una negociación en la cual se aplica alguna modalidad de repartición del poder entre los dos bandos.



Lo mismo que ocurrió a la largo del siglo XX, particularmente con la violencia liberal-conservadora que terminó con el pacto del Frente Nacional donde ambos partidos, dominantes entonces, se repartieron el poder por 16 años, en los cuales acordaron la alternancia del poder.



Igualmente lo que sucedió en las negociaciones de paz con varios grupos guerrilleros durante los gobiernos de Barco y Gaviria al final de los ochenta y comienzo de los noventa, en los que la concesión para algunos de ellos, además de amnistías e indultos por delitos políticos, fue el ingreso a la Asamblea Constituyente de 1991. Y es también similar a lo que pasó durante este siglo en las negociaciones de paz con las Farc. Nadie puede sorprenderse entonces en Colombia porque se negocie, se pacte y se hagan concesiones judiciales y políticas a los alzados en armas, en su momento considerados subversivos con diferentes denominaciones, porque es algo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia republicana.



Los diálogos y acuerdos con los adversarios ha sido una manera de pacificar el país en momentos en que el conflicto estalla. Y con un elemento que no alcanzo a desarrollar pero lo dejo planteado: en muchas coyunturas, la nueva violencia nace de los pactos que en su momento se hacen. Y es así, porque se excluye a un tercero. En fin, gran libro de Juan Gabriel Vásquez no solo para recordar la coyuntura actual de la paz, sino para hacer memoria y reflexionar sobre nuestra historia.



Ricardo Santamaría

Analista.