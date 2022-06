Desafíos del nuevo Gobierno

Con el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones, se abren nuevos desafíos para Colombia. En este momento, se me ocurren siete.

Primero, unir a Colombia. Dejar atrás la polarización, el odio, el sectarismo. La política entendida como una lucha interminable por derrotar al oponente. El Presidente debe ir más allá de izquierdas o derechas, o de cualquier denominación que se use para mantener al país dividido. El domingo en la noche en su discurso dijo: “No vamos a utilizar el poder para destruir al oponente”. Así debe ser. Que se construya ese gran acuerdo nacional del que habló al final de su campaña.

Segundo, que en Colombia opere cabalmente la separación de poderes. El Gobierno es el jefe del ejecutivo y el líder de las políticas públicas para el progreso de los colombianos.

Pero no es el jefe del poder judicial ni del legislativo. Cada uno debe velar por esa independencia. Ese es un elemento central de una democracia.

Tercero, Consolidar los logros de la paz y dar por terminado, por fin, el conflicto interno. Reconciliar al país. Si un ex guerrillero llega democráticamente a la presidencia de la república, no existe ninguna razón válida para que la lucha armada persista. No existía ya, pero hoy menos. Petro habló de la “paz integral”.

Cuarto, inaugurar una nueva forma de hacer política. Una donde el clientelismo y la corrupción estén a raya. El país no aguanta más politiquería. Si hay un mensaje claro de los votante de la primera vuelta, en la cual ganaron Petro y Rodolfo, es esa. Hubo un claro voto castigo contra el establecimiento político tradicional. Hoy es imperativo hacer un gobierno que derrote la corrupción.

Quinto, que desde el comienzo sea claro que el horizonte del gobierno son cuatro años. Por supuesto hay un proyecto político del pacto histórico que va más allá pero no cambiar las reglas de juego en medio del partido. En horabuena regresamos a una de las bases de la Constituyente del 91, que fue la no reelección presidencial. Quizás en el camino entendamos que ese péndulo de la política, dictado por los votantes, de alternar gobiernos de derecha e izquierda, es sabio, porque el poder no es de nadie, distinto de los ciudadanos que puedan expresarse con libertad.

Sexto, que se consolide una oposición seria y constructiva que pueda hacerle contrapeso al gobierno y realizar el necesario control político. Fico Gutiérrez emitió ayer una declaración que lo puede perfilar como un líder de esa oposición. Hay otros como Miguel Uribe. Veremos.

Y séptimo, es necesaria más que nunca una prensa fuerte e independiente.

Es momento de trabajar constructivamente por Colombia. Momento de cambio y de progreso. Debe ser un propósito común. Siempre se abren oportunidades. No se nos puede olvidar que llegamos a este momento cansados de la polarización y las peleas.

Interesante del discurso de Petro cuando dijo que va a desarrollar el capitalismo en Colombia. De acuerdo. Hacerlo con sentido social.

Ricardo Santamaría

Analista