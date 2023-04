Destruir sobre lo construido

Cambiar no es hacer borrón y cuenta nueva. Mucho menos en un país de 50 millones de habitantes como Colombia lleno de oportunidades, desafíos y problemas. Un buen amigo, dueño de concesionarios de carros, me hizo esta reflexión: Hasta la segunda guerra mundial la industria automotriz estaba dominada por Estados Unidos y los europeos.

Hoy la lideran los japoneses y en menor medida, pero creciendo, los coreanos. Por ejemplo -me dijo- una camioneta muy conocida de marca japonesa (No doy el nombre porque no es una estrategia comercial) fue creada hace 55 años y en cada nueva versión le mejoran algo. Hoy es uno de los vehículos más vendido en Colombia y en el mundo y primero en su categoría. Eso se llama -concluyó mi amigo- construir sobre lo construido, el camino de la excelencia.

Es lo contrario de lo que estamos haciendo hoy en Colombia. En la política de seguridad, para empezar. Dejamos atrás un largo camino recorrido de avances, errores y aprendizajes desde el gobierno de Andrés Pastrana, cuando empezó el Plan Colombia.

Hoy todos los indicadores de seguridad en zonas rurales y ciudades, sin excepción, empeoran. La inseguridad, el crimen, asesinatos, narcotráfico y la impunidad crecen por todas partes. No sabemos a ciencia cierta qué hacen desde el ministerio de defensa y, claramente, no hay estrategia en este frente. La paz total pocos son capaces de entenderla y menos de explicarla. Ese espacio de inacción y confusión, lo están llenando los criminales. En salud, pasa algo similar. Llevamos tres décadas construyendo un sistema de salud que hoy, con lunares y aspectos por mejorar, es muy bueno. Y lo es porque responde a las necesidades de 50 millones de personas. Y el gobierno pretende estatizarlo, desconociendo el importante camino recorrido. Será un salto al vacío de consecuencias negativas e impredecibles de aprobarse la propuesta oficial.

Y así podemos recorrer otros campos como por ejemplo la política energética que bien fue descrita hace pocos días por la ministra de agricultura: Se trata de hacer todo lo que no hicieron los países desarrollados en los últimos 50 años, que hoy, en su agenda y no en la nuestra, nos piden que lo hagamos para salvar el planeta. ¿Y dónde queda nuestro desarrollo, nuestro progreso, la posibilidad de derrotar la pobreza? El primer productor mundial de petróleo es hoy Estados Unidos y allá nadie está diciendo que deben dejar de extraerlo en solitario como aquí se ha propuesto. Tenemos que avanzar en estrategias comunes para ampliar constantemente la oferta de energías limpias. Es una tarea global.

No solo existe hoy la sensación de que lo que se propone sea negativo para Colombia, sino que se puede perder mucho de lo logrado y construido como sociedad en décadas. Tenemos que cuidar el legado positivo que está hoy en nuestras manos. El cambio no pude ser arrasar con lo que hay. Hay que analizar la evidencia, escuchar a los expertos. No es política ni ideología. Es sensatez.

Ricardo Santamaría

Analista