Ecos de las elecciones

Lo que está pasado con la Registraduría es de no creer. Una semana después de las elecciones le aparecen 400 mil nuevos votos al Pacto Histórico. Alegan una falla en el diseño del tarjetón, la inexperiencia de los jurados de votación que eran principalmente jóvenes estudiantes y hasta dijeron que esto era normal en la etapa de preconteo de los votos. Pero sin ser experto, es falta de preparación. En pleno siglo XXI, en la era de la comunicación digital, tenemos que consolidar un sistema electoral que ofrezca garantías de transparencia y eficiencia.

Pasemos a los resultados. Si Federico Gutiérrez logra armar una coalición de centro, sin un partido o dirigente que lo domine, será mi primera opción para votar en primera vuelta. Hasta el domingo 13 de marzo estuve con la coalición Centro Esperanza. En las consultas voté por uno de ellos y al Senado por Humberto de La Calle. Creo en su causa, en sus propuestas y en la mayoría de sus líderes. Eso sigue intacto. Pero sus peleas me agotaron. A lo largo de la campaña, a mis ojos fueron perdiendo la magia. En lo personal, Fico tiene algo que para mi y muchos colombianos es importante: Desde siempre defendió la paz con las Farc y apoyó los acuerdos que esta guerrilla firmó con el Gobierno Santos. Y ha dicho, que impulsará su cumplimiento. También me gustaron sus palabras luego de su triunfo: Humilde y realista. Uno de sus retos como gobernante es que sea capaz de enfrentar la corrupción y relacionarse con el Congreso sin clientelismo, que es el cáncer de nuestra democracia.

Hoy se necesita en la presidencia un ejecutor, un pragmático, una persona con ideas claras y realistas. No me parece que Petro las tenga. Me parece perjudicial para Colombia, como el lo propone, acabar con las EPS que son corazón del sistema de salud que son las EPS. La pandemia fue una prueba de fuego para este modelo y fue un éxito. Hay problemas, por supuesto. Y muchos aspectos por mejorar. Pero eso habla de su fortaleza y no de su debilidad. Volver a un sistema de hospitales públicos como en el pasado, creo que es un enorme error para Colombia.

Y que tal la idea de un tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, propuesta de la cual no sabemos su costo o estudios de factibilidad de carga. Primero tenemos que terminar la doble calzada entre Bogotá y la Costa Atlántica que lleva más de un década de construcción y nada. Hay que ser serios. O la propuesta, también del Pacto Histórico, de sustituir petróleo por turismo. De esto ni hablemos, que no alcanza una columna. Entonces el desafío de Fico es ser un candidato y Presidente independiente.

Que ponga a raya la corrupción y logre encausar al país, de nuevo, por la reconciliación. Que impulse el empleo y la reactivación económica. Que escuche a los jóvenes y abra oportunidades. Ojalá pueda recoger al mayor número de sectores políticos y sociales. Sería un gobierno de unidad nacional.

RICARDO SANTAMARÍA

Analista