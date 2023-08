Ecos del Congreso de Andi

Del dicho al hecho hay mucho trecho. Por tercera vez el presidente Petro habla de unión y acuerdos nacionales, y por tercera vez se queda en las palabras. Dejó metidos en Cartagena a los empresarios de la Andi. Era el escenario perfecto para -después de su discurso del Puente de Boyacá- poner en marcha mecanismos concretos de diálogo con los empresarios para impulsar las reformas. Y era un buen escenario no solo porque estaban empresarios representativos del país, de todos los tamaños, sectores y regiones, sino porque estaban dispuestos a discutir, acordar, ceder, aportar.



¿Qué me quedó de esta cita en Cartagena? Varias cosas. Primera, sin importar lo que haga o no haga el Presidente, hay que trabajar por Colombia. Es una cuestión de actitud. No podemos seguir quejándonos y reclamando. Hay que encontrar, cada uno desde el lugar en el que nos encontramos, una manera positiva y constructiva de continuar aportando. Es momento de pisar el acelerador, no el freno. De avanzar. Es momento de innovar y buscar objetivos más ambiciosos. Es momento de darle a Colombia lo mejor de nosotros.



Segundo, si el presidente no se decide a buscar unos acuerdos razonables para hacer unas reformas razonables, estos tres años de gobierno no darán muchos frutos. Hará lo que pueda por decreto ya que en el Congreso no tiene respaldo mayoritario y se inventará, de cuando en cuando, temas nuevos y sorprendentes como el último de renegociar el TLC con EE. UU. Cortinas de humo como alguien dijo en uno de los paneles del evento. Con el cual le sucedió algo inédito para su forma de gobernar: Sus ministros se desmotaron de la propuesta, diciendo que no es una renegociación del tratado, sino unos “retoques”.



Tercero, hacia el futuro, la extrema derecha no es la solución. La polarización no es el camino. Brasil no es el mejor ejemplo: De Lula a Bolsonaro y de regreso a Lula. Necesitamos más opciones. Tenemos que encontrarnos en el centro la mayoría de los colombianos que creemos en el cambio. Un centro político que sea capaz de hacer reformas bajo la premisa de construir sobre lo construido. De avanzar y cerrar brechas. Necesitamos, como lo dijo Bruce McMaster, crecer. Crecer debe ser el mantra del país, para resolver problemas como la pobreza y el desempleo.



Cuarto, los momentos de crisis bien administrados siempre traen oportunidades, porque lo que se haga en ellos, es más valioso. Es lo que nos cuenta la historia de las naciones. Salir adelante como empresa en esta coyuntura de grandes desafíos, nos fortalece. Es nuestra experiencia reciente con la violencia y el terrorismo. Los momentos dramáticos que logramos superar, al final dejan empresas fuertes y consolidadas. Y no sólo en lo económico o administrativo, sino, más importante, en lo social. Los desafíos ambientales y de transición energética son enormes y no se pueden aplazar. Es hora de demostrar que tenemos uno de los grupos empresariales más robustos y comprometidos de Latinoamérica.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista