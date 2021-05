El eterno retorno de lo mismo

Por lo contundente, clara y directa me sorprendió la renuncia a la política que recientemente hizo el ex vicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, luego de la derrota electoral que sufrió en las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid.



Estos son los apartes principales de lo que dijo al día siguiente de esos comicios: “Dejo todos mis cargos, dejo la política, entendida como política de partido, como política institucional”. “Cuando uno no es útil tiene que saberse retirar”. “Yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política”.



Me sorprendió, porque la tradición en Colombia es la contraria: raramente los políticos derrotados en elecciones presidenciales, y en general del poder ejecutivo, se retiran. Quienes hoy lideran las encuestas políticas, son los derrotados de la última elección. Y si profundizamos, encontramos a los perdedores de contiendas anteriores.



Y no digo esto peyorativamente ni como crítica. Al fin y al cabo, tienen sus seguidores. Registro un hecho. Se considera una virtud de los políticos no abandonar sus sueños y en consecuencia es un orgullo llegar, por ejemplo, a la Presidencia de la República luego de varios intentos como lo hizo Belisario Betancur en 1982 o el alcalde Enrique Peñalosa a su reelección en Bogotá en 2016.



En Colombia se hace carrera política de derrota en derrota. Se considera que se gana experiencia y se adquiere humildad. Sin duda, valores importantes en la política, pero, en lo personal, prefiero la renovación.



Las derrotas también traen frustraciones y resentimientos. Y ni que decir, cuando el candidato derrotado dice y repite que le robaron las elecciones.



No se cual será el futuro de Iglesias en la política española, pero luego de esas declaraciones quedó graduado de activista y no de político.



Y este es mi punto: la vida pública es mucho más rica que unas elecciones o un cargo de representación popular. Está la academia, las ONG, la empresa privada, los gremios, los organismos internacionales, la opinión en los medios de comunicación, la literatura, la cultura, el apoyo a los candidatos jóvenes.



Muchos espacios dignos e importantes donde los políticos derrotados pueden seguir aportando con su experiencia. Pero dando espacio a la renovación en un mundo cambiante y dinámico. Las viejas fórmulas, hoy no nos sacarán adelante.

La crisis actual, producto de la pandemia y los cierres prolongados de muchas actividades económicas, abrió el escenario de los candidatos y precandidatos presidenciales. Hoy suman mas de 40. Es una buena noticia. Muchos de ellos, representan aspiraciones por fuera de los partidos políticos, algunos de ellos desprestigiados y sin norte programático. Mucho clientelismo y pocas ideas.



Hoy más que nunca necesitamos una buena mezcla de experiencia y juventud, manejo de crisis e innovación, una visión y unos proyectos que combinen, como lo dijo recientemente Alejandro Gaviria, resolver los asuntos urgentes de pobreza y empleo del presente, y unas reformas estructurales (a la justicia, por ejemplo) necesarias en el mediano y largo plazo.



RICARDO SANTAMARÍA

​risasa1960@gmail.com