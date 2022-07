El Gimnasio Moderno, mixto

Soy de los gimnasianos que apoya totalmente el proceso en curso para que el colegio sea mixto, el cual lideran el rector, Víctor Alberto Gómez y el Consejo Directivo. Han puesto en marcha mesas de discusión, que de acuerdo con el cronograma irán hasta septiembre, para luego tomar una decisión final en diciembre que incluye, además, cómo y cuando iniciar la mixtura.



Este cambio llega décadas tarde, pero llega. En horabuena. El pasado 24 de abril, el prestigioso educador colombiano Julián de Zubiría Samper publicó en El Espectador la columna: ‘¿Sigue siendo pertinente la educación diferenciada por géneros?’ a la cual me remito para repasar los argumentos por las cuales el Gimnasio Moderno debe transformarse.



Los tomo de ese escrito documentado y serio: El mundo es mixto y no tiene sentido que los colegios no lo sean; los colegios mixtos enseñan a trabajar en equipo, socializar y construir amistades sanas con personas de genero diverso; el mundo vive un período de reconocimiento de la igualdad en todos los campos; estudios científicos sustentan la idea de que una educación integral es mejor en colegios mixtos; según estudios colombianos, la intimidación y el bulling escolar es menor en entornos mixtos.



En 1914, Agustín Nieto Caballero y sus colegas, fundaron un colegio mixto. El Gimnasio Moderno lo fue por mas de 10 años y no tengo claras las razones por las cuales dejó de serlo, pero el, que fue un revolucionario de la educación, concibió una institución mixta. No podría ser de otra manera, cuando trajo a Colombia los principios de la Escuela Activa inspirada en las ideas de Montessori y Decroly, entonces en boga en Europa. El legado de Nieto Caballero es la innovación.



Dicen que en esa decisión de convertirlo en un colegio de hombres tuvo que ver la Iglesia Católica. Si fue así, hoy en todo el mundo los colegios de los Jesuitas son mixtos. En Colombia, el San Bartolomé desde 1997. Hace 25 años! No podemos perder el impulso actual. El Moderno es bilingüe hace 5 años, reforma que también por fin llegó. Como venía tenía poco de moderno. Se está poniendo al día con su legado.



El actual rector ha sido un líder de la transformación del colegio. Las reformas que está impulsado, en lo académico y en infraestructura, incluida una acreditación internacional, lo han traído de vuelta a lo que siempre ha sido: Un referente de la educación en Colombia y Latinoamérica. No hay razón para que hoy el Moderno no ofrezca a las mujeres el mismo modelo de educación, con la disciplina confianza, que ofrece a los hombres.



Hay respeto por todas las visiones. De ahí la importancia de las mesas de discusión. Todos los interesados pueden participar. El Consejo Directivo y el rector tienen una responsabilidad enorme. Todos los observamos esperanzados. Sabemos de su compromiso y lealtad con el colegio y rodeamos a la institución en este proceso de cambio.



RICARDO SANTAMARÍA

Miembro de la Sala Plena del Gimnasio Moderno