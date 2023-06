El novelón

A dos días de haber estallado el escándalo de las chuzadas y la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico, ya hay varias consecuencias de enorme impacto.



La primera: hasta aquí llegaron las reformas que se están discutiendo en el Congreso. No van más la pensional, laboral y la de salud, por lo menos en esta legislatura. Son inconvenientes para Colombia y ninguna ha sido consensuada con los protagonistas del sector. En salud, el gobierno puede aprovechar para retirarla como tantos lo han propuesto y abrir una mesa técnica para discutirla. Con 50 millones de planes de salud en Colombia, no podemos dar un salto al vacío.



Segundo, todos los problemas que hoy enfrenta el gobierno han sido creados por ellos mismos. Se trata de fuego amigo. Traiciones entre altos funcionarios.



Tercero: ¿Gobierno del cambio? Han mostrado algunos de los peores vicios de la política. Un gobierno que se siente navegando sin norte al ritmo de los tuits de un mandatario indescifrable. Compuesto por muchos activistas que no parecen comprender que gobernar trae más responsabilidad que hacer consignas y emprender campañas.



Hay que solucionar problemas reales, mejorar lo que hay, no hacer borrón y cuenta nueva.



Cuarto, la coalición de gobierno -que ya venía debilitada- estalló. Los verdes están pensando en declararse partido independiente. Y si liberales, conservadores y la bancada de la U tenían dudas, esto les da argumentos para irse lejos del gobierno.



Sexto, se están creando los antecedentes para una derrota electoral del Presidente y su partido en las elecciones del próximo 29 de octubre, en la que los candidatos del Pacto Histórico a cargos regionales y locales cargarán con el desgaste del gobierno.



En una encuesta de la semana pasada de Datexto -antes de este escándalo- la imagen favorable del presidente registró el 26%, mientras que la desfavorable llegó al 60%. Tenemos vivo el caso de Chile, donde la gente dijo “cambio sí, pero así no”.



Séptimo, el desarrollo de los acontecimientos es angustioso: En pocos días el escándalo pasó de un robo de millones de pesos, a un posible uso indebido de un polígrafo en palacio, a unas chuzadas que no han sido explicadas y, como si fuere poco, a una posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente que será investigada.



Y lo que falta. Octavo, mientras se da este novelón, el país va para atrás por decisiones inconvenientes para nuestro presente y futuro como la de no ampliar los contratos de exploración de petróleo y gas, lo que en una década nos podría ante una crisis energética sin precedentes. Lo urgente no da tiempo para lo importante. La paz enredada y sin estrategia.



Es tiempo de que el presidente le de sensatez, orden y disciplina a su administración. Hay unos poderes judicial y legislativo independientes, como también gremios, empresarios, periodistas. No puede convertir en enemigos a todos los que piensan distinto. Vienen tiempos que requieren calma y madurez democrática. Para todos.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista