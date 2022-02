Futbol, la hora del revolcón

En materia de fútbol tocamos fondo. Aún hay una mínima esperanza de clasificar al mundial de Qatar, pero la crisis ya la tenemos encima. Y esto no se resuelve simplemente con contratar un nuevo técnico y cambiar la mayoría de los jugadores de la selección. Este es el momento para ir al fondo de los problemas y resolverlos.

Lo primero es agradecer a los muchachos de la Selección y al técnico Rueda por el trabajo cumplido. Los resultados no se dieron, pero sin duda dieron lo mejor. Estamos con ellos en las buenas y en las malas. ¿Qué hacer? Mi propuesta es armar una gran discusión nacional sobre el fútbol local en todos los niveles y sobre todos los temas.



Cada cual tiene un diagnóstico y una solución pero tenemos que ponernos de acuerdo, como país, en un camino seguir. Sin excepción, todos deben estar incluidos: Dirigentes, jugadores, técnicos. En el nivel nacional, regional y local. Colegios, escuelas de fútbol, divisiones menores. Expertos, especialistas, periodistas.



Hay que poner en marcha una metodología que permita una discusión fluida e ir armando conclusiones y propuestas. Y crear una instancia nacional con amplia representación de sectores y regiones que recoja todo esto y ofrezca como resultado un camino a seguir para revivir el fútbol colombiano.



¿Quién puede liderar este proceso? Tenemos de Presidente de la División Mayor del Futbol Colombiano, Dimayor, a un profesional de excelente calidades, Fernando Jaramillo, elegido apenas hace un año y medio, quién podría ser el gran líder de este proceso. Tiene todas las condiciones para impulsar con éxito este proceso. No puede haber temas vedados, pero tampoco puede ser una discusión interminable y vacía. Ni será un juicio de responsabilidades a nadie. Es momento de diagnósticos razonables y propuestas viables y novedosas. Para eso son las crisis. Para cambiar. Para transformar la realidad e iniciar un nuevo camino. No perdamos esta oportunidad.



No es momento de peleas ni de exaltaciones de los egos. De ahí no sale nada bueno. Tenemos que aceptar que pasamos por un mal momento y encarar el desafío con responsabilidad y madurez. Si apenas nos quedamos en la discusión del nuevo técnico y quiénes de los jugadores se van o se quedan, no arreglamos nada. Porque el problema no está ahí. Esa es la consecuencia, no el origen. Hay que mirar experiencias exitosas de otros países. Analizar por ejemplo en las divisiones inferiores que son la cantera de nuevos jugadores. ¿Cómo están funcionando las escuelas de fútbol? ¿Cómo se acercan los niños en los colegios a este deporte?



Según dicen los expertos la crisis del fútbol de mayores en Colombia es igual en las selecciones de menores de 18. En esas categorías tampoco estamos siendo competitivos. Así que llegó la hora de un revolcón del fútbol colombiano. Y Jaramillo puede poner en marcha este proceso. Estamos a tiempo. Y esto con independencia de si clasificamos o no al mundial de este año.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista