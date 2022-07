Miguel Silva acaba de publicar el libro Los Últimos días de Gatopardo (Zetta Comunicadores S.A.) cuyo contenido se resume en una frase suya que aparece en la primera página del texto: “La historia del equipo, los escritores y los periodistas que crearon la revista de crónicas y reportajes más relevante de América Latina".

Es un texto que después de leerlo deja alegría. Así le escribí a Miguel la tarde que terminé de leerlo. Le dije: “Al final queda un sabor de dicha y gratitud. Algo de nostalgia pero sutil. Así son las cosas grandes de la vida: Queda la experiencia sin importar el resultado final”.



Y para seguir con las comillas, en la introducción del libro, Jon Lee Anderson dice lo siguiente: “Hace casi un cuarto de siglo, Miguel Silva tuvo una idea tan genial como arriesgada: lanzar una revista nueva latinoamericana dedicada a la crónica y los reportajes de largo aliento. Sería una mezcla entre The New Yorker y Vanity Fair. El resultado fue Gatopardo, una revista deslumbrante que circuló por le hemisferio desde Bogotá por seis años, rompiendo los moldes para los medios de la región. (…) Este libro es de lectura obligatoria para cualquiera que alguna vez haya leído y le haya gustado Gatopardo, o que sencillamente quiera leer una buena historia”.



Tuve el privilegio de leer muchas historias en Gatopardo y publicar una que ganó un premio Simón Bolívar de periodismo. Me acompañó a La Habana el fotógrafo Óscar Monsalve y le hice un perfil humano, un reportaje en su casa, con su esposa, sus hijos, su madre guionista de radionovelas, en chancletas y camiseta, al entonces Vicepresidente, Carlos Lage Davila.



Leí de un tirón buena parte del libro y recordé algunas crónicas leídas y disfrutadas, como una titulada La atómica argentina. Una historia increíble entre cómica y dramática de cuando Perón anunció que un científico argentino había encontrado un método para crear energía atómica a bajo costo. De Gatopardo queda viva su semilla. Otros proyectos editoriales, literarios y de redes sociales seguramente crecerán o lo están haciendo ahora con el mismo principio: Textos bien hechos para lectores. Con profundidad y reflexión. La revista fue un hito en América Latina y en tiempos del Twiter de 140 caracteres, hace falta.



América Latina es un territorio ancho y ajeno en el cual, en ocasiones, se reproducen, casi calcados, los mismos fenómenos políticos, sociales o culturales. Las dictaduras de izquierda o derecha, la música, las corrientes literarias, la gastronomía. Somos parte de una misma cultura y lo sentimos con orgullo en la sangre, en la piel, en el corazón. No hay fronteras ni barreras de idiomas. Sabemos lo que es respirar y ser Latinoaméricano. Y nos gusta mucho.



Y eso es lo que nos recuerdan las crónicas de Gatopardo. Una inmensa patria, bajo un mismo cielo, en una tierra fantástica llena de historias increíbles. La lectura de este libro me dejó el orgullo de ser latinoamericano. Felicitaciones a su autor, al director de la Revista, Rafael Molano y a todo el equipo que la hizo.



Ricardo Santamaría

Analista.