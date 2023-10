Hacer visible lo invisible

Creo que las acciones de los seres humanos que ayudan a otras personas son más numerosas que los hechos en los que unos hacen daño a otros, pero no son noticia. Lo que es noticia -mayoritariamente- es lo malo, no lo bueno. ‘Real news is bad news’, de acuerdo con Marshall McLuhan.

Hice un experimento a partir de las alertas que recibo de dos portales de noticias generales. El resultado: 59% de estas alertas son malas noticias -accidentes, muertes, asesinatos, peleas, venganzas, robos-; 22% son asuntos judiciales o de trámite de reformas o políticas públicas; 12% deportes; y 7% buenas noticias. Debo decir que me pareció alto ese número de noticias positivas. Dejé de lado las noticias grandes como guerras, temblores, inundaciones, etc.

Y me hice esta pregunta: ¿Porqué, mientras tomo un café a las 6 am debo enterarme de que la noche anterior en un restaurante en Cali fueron asesinadas dos personas?

Lamento y me duelen los hechos de violencia y no quiero minimizar este asunto y sé que un elemento esencial para solucionar los problemas es hacerlos visibles. Como me dijo un día un reconocido periodista: “Como los médicos, nos ocupamos de los órganos que funcionan mal para mejorarlos y no de los que están bien”.

Acepto. Mi punto es otro: No hay equilibrio en la información. Nunca me atrevería a sugerir que no se publiquen noticias sobre violencia o corrupción. No. Nuestro periodismo de denuncia le presta un enorme servicio a la democracia. En la historia de Colombia, muchos periodistas y medios de comunicación son nuestros héroes eternos.

No hablo de lo que hay, sino de lo que no hay. Necesitamos inspirarnos, conocer de tantas entidades, fundaciones y personas anónimas que hacen algo por su prójimo y llegaron a este mundo para mejorarlo. Porque esto da esperanza y muchos más en tiempos como estos donde abundan las malas noticias. Son momentos agitados y de incertidumbre y en mi experiencia no hay mejor antídoto para estas coyunturas, que el servicio. El servicio desinteresado a otros seres humanos que sufren o lo necesitan. Esto nos da una fuerza interior que nos ayuda a atravesar las tormentas de la vida.

Voy a iniciar un portal de internet para hacer visible lo invisible a través de testimonios reales. De algunas cosas que vi en Internet me llamó la atención esta: Un portal del actor estadounidense John Krasinski (The Office) que se llama ‘Some Good News’ presentado por el mismo. ¿Será como arar en las aguas? Espero que no. Si con una noticia se logra inspirar a una persona, avanzamos. A cien, mil, un millón. O a una comunidad entera. Lo necesitamos, aquí y ahora. Hay que construir. Bienvenidas las ideas.

No comparto nada de lo que está haciendo o diciendo el presidente Petro en política exterior. Le causa graves daños al país y a los colombianos.

Ricardo Santamaría

Analista