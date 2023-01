Hay Festival 2023

Concluyó con éxito el pasado fin de semana una nueva edición del Hay Festival en Cartagena. Diverso, interesante y con asistencia masiva.



De las que asistí, la conferencia -conversatorio, mejor- que más me gustó fue la del sacerdote español Pablo d’Ors. Me pareció muy buena no solo por el entrevistado, sino también por el entrevistador. De esas personas que preguntan, hablan poco y permiten que se luzca quien es el protagonista de la charla.



Para un festival que empezó hace más de una década como un espacio de conversación de literatura y libros, el título de la conferencia era una novedad: ‘La vida espiritual’. Creo, para mi gusto, que una de las razones del éxito del Hay Festival es que año tras año ha evolucionado a nuevos campos como coyuntura política e internacional, medio ambiente y, en esta ocasión, temas espirituales. Hasta un Nobel de física estuvo en esta oportunidad, entrevistado con mucha propiedad por la periodista Diana Calderón. Ese espectro diverso de temas hace que mas público se interese por las charlas.



Siendo un sacerdote católico practicante, d’Ors me pareció mas un budista cuyo camino es espiritual y no religioso. De hecho, según sus propias palabras, la esencia de su práctica espiritual es la meditación. Esto dice en el primer párrafo de su libro, Biografía del silencio: “Comencé a meditar en silencio y quietud por mi cuenta y riesgo, sin que nadie me diera algunas nociones básicas. La simplicidad del método -sentarse, respirar y acallar los pensamientos- y, sobre todo, la simplicidad de su pretensión -reconciliar al hombre con lo que es- me sedujeron desde el principio. Como soy de temperamento tenaz, me he mantenido fiel durante varios años a esta disciplina de, sencillamente, sentarse y recogerse; y enseguida comprendí de que se trataba de aceptar con buen talante lo que viniera, fuera lo que fuese”.



Ese párrafo resume en su totalidad la práctica y enseñanza de este hombre sencillo y directo a quién no conocía ni había leído nunca. Y me caló porque, en lo personal, en los últimos quince años, desde un día de gracia en que dejé de tomar trago, mi camino ha sido exactamente ese: Tener una práctica de meditación sencilla todos los amaneceres que puedo, sentado en silencio, con una taza de café en la mano. Y replicando esto en caminatas tranquilas cada vez que puedo. En el silencio, como d’Ors, he encontrado respuestas, sosiego y alegría del corazón. Tan simple pero tan poderoso.



Lo sorprendente fue encontrarme con este tipo de reflexiones y sentires en el Centro de Convenciones de Cartagena en un salón lleno de gente. La otra conferencia que me gustó fue la del escritor cubano Leonardo Padura. Me llegó al corazón el ser humano. Espontáneo, genuino, sencillo, lleno de humor. Sin pretensiones intelectuales. Dice lo que siente de su país, pero lo dice sin ofender, con cariño. Gran festival 2023. Si tengo el privilegio de volver, lo hago el año entrante.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista