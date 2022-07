La verdad grande

La entrega del informe final de la Comisión de la Verdad la semana pasada, es una excelente noticia para la reconciliación nacional. Sin verdad no hay paz. El evento en el cual se dio a conocer el trabajo de la Comisión, transmitido en vivo, fue histórico y conmovedor. Nos llenó de esperanza. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que este informe llegué al mayor numero de colombianos. Debe convertirse en insumo fundamental en colegios y universidades para entender a fondo lo que pasó en nuestro país a lo largo de los últimos 60 años de conflicto armado.

Esto dice el informe en su introducción: “Tenemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incomodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, mas allá de las opciones políticas o ideológicas, de las culturas y creencias religiosas, de las etnias y el genero”.



“Tenemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las victimas en gran parte del territorio colombiano y en el exilio; de oír a quienes luchan por mantener la memoria y se resisten al negacionismo, y a quienes han aceptado la responsabilidades éticas, políticas y penales”.



“Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el 80% de las victimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del 2% de las muertes han ocurrido en combate. Una invitación a superar el olvido, el miedo y el odio a muerte que se cierne sobre Colombia por causa del conflicto armado interno”.



Poco a poco he ido explorando su texto. Bien escrito y documentado. Basado en miles de testimonios recogidos en el territorio nacional y en el exterior. Hechos y no exageraciones. Hechos y no chismes. Hechos y no versiones de oídas. Todos los colombianos -yo el primero- estamos agradecidos con el trabajo serio y riguroso realizado por el padre Francisco de Roux y el equipo de la Comisión de la Verdad.

Un trabajo adelantado sin protagonismos, con humildad, sentido de patria, equilibrio, teniendo como norte la paz y la reconciliación. La paz grande como se dijo en su lanzamiento.



Las recomendaciones parecen sensatas. Ojalá el Presidente Petro y su gobierno las valore y aplique las que sean convenientes. Y hablando de Presidentes, el que brilló por su ausencia en el evento fue Duque. No nos sorprendió pero nos duele su rechazo y permanente oposición a la paz. A esta paz, la que se ha construido en los acuerdos, en el perdón, en la verdad, en un trabajo donde millones estamos aportando.



Por fortuna hoy revive esa esperanza de reconciliación. Mirando la última elección hay un nuevo plebiscito por la paz: Los cuatro candidatos punteros en la primera vuelta respaldaron este camino de paz: Petro, Rodolfo, Fico y Fajardo que representaron el 97% de los votos. No pudieron detener este clamor nacional.



Es hora de retomar el camino. Son clave hacia delante los resultados de la JEP. Esperamos que sean tan oportunos, contundentes, equilibrados y serios como el de la Comisión de la Verdad.



Ricardo Santamaria

Analista