Las elecciones de octubre

El 29 de octubre próximo se llevarán a cabo las elecciones regionales en Colombia, para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles. En 1.102 municipios, se cumplirá esta cita con la democracia. Será además, una señal de apoyo o rechazo al Presidente Petro y su gestión. El presidente ha dicho que en materia de reformas irá hasta donde el pueblo diga. Pues bien, este será un momento para entender dónde están los colombianos frente a las reformas a la salud, pensiones y laboral. Hay un fenómeno político creciente en Colombia y otros países que son los alcaldes y gobernadores independientes, respaldados por firmas y por coaliciones diversas y cambiantes.



En España también sucede esto y el pasado domingo 7 de mayo el periódico El País Semanal, sacó un muy interesante artículo titulado Los Alcaldes de la Gente con esta introducción: La fórmula secreta de los regidores que llevan años cosechando votos en todo el espectro político. ¿Qué necesita para ser buen alcalde? ¿Qué cualidades aprecian sus votantes ¿Por qué ganan las elecciones?

Aquí algunas opiniones de estos alcaldes. Juan Rodríguez Franco, Cádiz, alcalde desde 2015 a nombre de un grupo de vecinos, dice: En la política municipal no se puede mentir. Tú tienes que decir que vas a hacer, y si no lo haces explicar por qué. En eso consiste ese viaje.

Juan Franco, alcalde de La Línea, elegido con el 67% de los votos, expresa: La gente compra lo que haces no lo que vendes. El secreto es hacer, hacer y hacer. Me comunico con los ciudadanos directamente por Facebook e Instagram, quedo con ellos, me ven en la calle. He reconocido abiertamente que tenemos un problema con el narco, pero sigo andando por la calle, sin escolta y cualquiera se puede acercar a hablar conmigo. Aina Benavent, alcaldesa de un pequeño municipio que se llama Quatretonda, comenta: La clave para que los vecinos sigan confiando en mi es la cercanía. Hay muchos vecinos que vienen para que los escuche. A unos puedes ayudar a otros no, pero al menos sienten que estas cerca de ellos.

Francisco Guarido, veterano de la izquierda unida, alcalde de Zamora: Es importante que el cargo público lo haga por una cuestión de valores, de militancia, de querer cambiar la ciudad. No puedes tener ataduras de ningún tipo. Uno tiene que estar dispuesto a coger la maleta y marcharse en cualquier momento. Ninguna atadura económica, ni de prebendas.

Leticia Santos, alcaldesa de Vigo, afirma: El trabajo de alcalde es un ejercicio de empatía. Y la consigues a través de la gestión, de que todo vaya bien, pero también de la relación directa, del diálogo, del pararte con todo el mundo y escuchar. Es un ejercicio permanente de humildad.

¿Qué dirían nuestros alcaldes? Son una constante en los alcaldes españoles: Hacer más que prometer, escuchar a la gente, estar cerca de las personas, construir confianza. Solucionan problemas, no hacen discursos de teoría política. Ahí, con los ojos puestos en las situaciones. ¿Difícil?

RICARDO SANTAMARÍA

​Analista