Las muchas cartagenas

El otro día le escuché a Judith Pinedo -Mariamulata como le dicen los cartageneros- algo que me llamó la atención. Hablaba de que Cartagena estaba hermanada con varias ciudades del Caribe, América Latina y España con lo que se estrechan lazos culturales. Pero que habría que hacer eso al interior de la ciudad. Hermanar barrios para crear integración que hoy es débil.



Es cierto: Nadie ama lo que no conoce. Es imposible querer o entender lo que no conocemos. Frente a lo desconocido lo que a menudo sentimos es desconfianza, miedo, temor. Es el camino abonado para los prejuicios. Así ocurre con los seres humanos. Solamente podemos querernos de verdad si nos conocemos. Ese viaje interior para aceptarnos tal como somos nos fortalece y nos permite, verdaderamente, amar a otros y querer el mundo.



No se cuál será el destino político de Mariamulata. ¿Lanzará Mariamulata su candidatura a la Alcaldía de La Heroica? El rumor corre por todas partes. Ojalá. En marzo pasado quedó en libertad luego de estar recluida en la cárcel injustamente por un delito que ni existió, ni cometió. Así se lo reconoció la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en un fallo totalmente absolutorio que deja limpia su hoja de servicios, en la cual tiene dos récords importantes: Ser la primera mujer alcaldesa y haber alcanzado esa victoria como independiente.



Recuerdo bien que el lema de su primera alcaldía (2008-2011) fue “por una sola Cartagena”. El tema está vigente. Me van a perdonar el atrevimiento, pero considero esta ciudad como mi segundo hogar. Hace algún tiempo publiqué una columna titulada ‘Cartacachaco’ y desde entonces, muy orgulloso, con mi pinta y hablado de rolo, me siento parte de esta comunidad. Seremos muchos los que nos sumaremos al llamado de Mariamulata de conocernos más allá del pequeño mundo en el que nos movemos a diario. Es una iniciativa importante.



También me acuerdo que siempre tuvo la educación como prioridad. Creo que Cartagena tiene la potencialidad de convertirse en una ciudad universitaria como lo es Manizales. La localización geográfica de la ciudad es privilegiada. Es una ciudad multicultural donde son bienvenidas personas de toda Colombia.



Actualmente hay 18 universidades con sede en Cartagena y de acuerdo a una medición de ‘Cartagena como vamos’ (2018) hay más de 115 mil estudiantes en estas instituciones. Hay mucho por crecer. ¿Qué tal duplicar ese número? Hay pocas iniciativas que dinamizan más la economía urbana que un grupo de jóvenes viviendo y estudiante en la ciudad por 3, 4 o 5 años. Otra de las iniciativas de Mariamulata es crear una red de transporte fluvial. Es parte de la solución al transporte público.



El tema está inventado. En fin, entiendo lo público como servicio y así participaré en los debates de la ciudad. Cartagena necesita una visión de esperanza, progreso y unidad de propósito.



RICARDO SANTAMARÍA

​Analista