Lecciones de la pandemia

Como en la canción de Rubén Blades, Pedro Navaja, “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Esto me pasó con unas entrevistas a empresarios de todo el país, de varios sectores y tamaños, que lideré en el Cesa, Colegio de Estudios Superiores de Administración, con el objetivo de conocer sus experiencias y lecciones a lo largo de la pandemia.

A la pregunta de cómo están hoy -mejor, igual o peor que antes de la pandemia- todos contestaron que mejor. Y las respuestas son largas y complejas, pero la conclusión es simple y contundente: Estamos mejor porque nos transformamos, cambiamos en muchos sentidos y hoy hacemos varias procesos fundamentales, mejor que antes de la pandemia.



En varios aspectos, como por ejemplo la transformación digital, en un año o en pocos meses, avanzaron quizás lo que habrían hecho en años si no se hubiera presentado la pandemia. Y esta transformación digital no es solamente un proceso tecnológico sino, lo más importante, un cambio de actitud, un cambio de cultura empresarial que permea toda la organización.



Y estamos hablando de empresas como restaurantes o confecciones que de un día para otro tuvieron que cerrar almacenes y locales y los ingresos, literalmente, se fueron a cero. Uno de ellos, de una firma con presencia en todo el país, me dijo: Nos gastamos los ahorros de 50 años.



Pero aún así, como empresa, hoy afirma que está mejor que antes de la pandemia por lo que aprendieron y la forma en que se transformaron para producir y vender mejor, con mayor eficiencia e impacto. Y lo mas importante, porque se consolidaron como una familia empresarial donde unos cuidan de otros y donde la adversidad sacó lo mejor no solo de las personas, sino de la organización.



Y en las empresas de más reciente creación, varias emprendedores, las experiencias de transformación son aún más evidentes. Enfocaron mejor su propósito, servicio y productos, perfeccionaron el trabajo virtual, crearon nuevos procesos. Para todos los empresarios fueron momentos de retos y desafíos inmensos. Hubo miedo al comienzo. Muchos pensaron en lo peor. Pero rápidamente, encontraron caminos, soluciones, nuevas maneras de hacer las cosas, que luego se transformaron en algo permanente que significó avances y ahorros en la producción, el mercadeo y las ventas.



Una conclusión grande y fundamental es que lo que cambió fue la consciencia de los dueños, directivos y empleados. Hoy son mas conscientes de lo que hacen y del impacto que tienen en la comunidad, el medio ambiente, el país y el mundo.



La pandemia los centró en cuestiones fundamentales que antes no las veían, las evitaban o las negaban. Los empresarios que fueron capaces de hacer de esta pandemia una oportunidad para cambiar y transformarse, hoy están mejor que antes y así lo dicen, independientemente de si perdieron dinero. Las entrevistas están disponibles en las redes sociales del Centro de Liderazgo del Cesa.



Ricardo Santamaría

Analista