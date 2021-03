Liberar la política

¿Cómo es su candidato presidencial ideal? Aquí va el mío.

Un candidato que esté por fuera de la polarización, que no sea ni de izquierda o derecha. Que en su discurso no asuste con su oponente del otro extremo, para que, cabalgando sobre el miedo y no sobre las esperanzas de los electores, gane unas elecciones marcadas por el odio y el rechazo y no por la ilusión y la confianza en un futuro mejor.



Uno que se eleve por encima de los partidos políticos, que sobreviven, casi todos, agónicamente en medio del clientelismo y la corrupción. Unos partidos que han sido incapaces de autorregularse y frenar los aberrantes privilegios que hoy tienen o retirar de sus cuadros directivos a probados criminales.



Que esté decidido a derrotar el despilfarro y la corrupción. Uno que tenga experiencia probada y exitosa en asuntos de gobierno y manejo de crisis. Que llegue a gobernar y no a improvisar.



Una persona cuya esencia de su programa sea la recuperación económica poscovid y las medidas que harán progresar a Colombia, con un nuevo enfoque de trabajo en el cual la solidaridad y no solo la competitividad sean claves, y donde los temas de medio ambiente y sostenibilidad sean prioridad en todas las políticas.



Uno que entienda que la paz de Colombia es una oportunidad histórica para transformar el país, impulsar las regiones olvidadas y buscar cooperación internacional. Que sepa que la guerra contra el narcotráfico llegó a su fin por el fracaso de la política de prohibición y que se abre, en el mundo entero, una era de regularización y legalización del mercado de la marihuana y la coca.



Todas se pueden resumir en una característica: Un presidente que sepa que la política es servicio. Servicio a la gente y no acumular poder para mantenerse indefinidamente en el. Los gobiernos autoritarios de América Latina, de izquierda o derecha, nacen de personas o partidos que buscan perpetuarse en el poder.



Colombia no necesita un mesías. Necesita un gerente eficiente en la presidencia, que respete la separación de poderes, que convoque y no divida, que entienda que somos una nación diversa y que gracias a sectores claves como el agropecuario, el turismo, la innovación o los nuevos emprendimientos, podemos recuperar el progreso haciendo las cosas distintas y recogiendo las enseñanzas que nos ha dejando esta pandemia.



La elección presidencial del próximo año será a tres vueltas, contando las consultas de precandidatos que ya se perfilan de la izquierda, el centro izquierda y el centro derecha.



Hoy se cuentan en la lista más de 40 aspirantes que participarán en esas elecciones que definirán, ojalá, los tres candidatos más fuertes que deberán medirse en la primera vuelta presidencial de mayo de 2022.



Será la oportunidad de votar por el que nos gusta y no por el que nos toca. Por la esperanza y no por el miedo. Será un momento para liberar la política de los extremos.



Ricardo Santamaría

Analista y escritor.

risasa1960@gmail.com