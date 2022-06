Los desafíos de Rodolfo

La política es sobre las opciones que hay, no sobre las que uno quisiera que hubieran. En las consultas voté por Fajardo; en primera vuelta por Fico y en segunda seguramente votaré Rodolfo. Aquí podríamos acuñar una nueva expresión: La decisión del voto es dinámica. No voto por Petro por tres razones: No comparto muchas de sus propuestas, siendo bogotano no me gustó como gobernó la ciudad y me quedan dudas cuando dice que no buscará reelegirse.

Por el contrario, el hecho de que sea ex guerrillero me parece que es un buen ejemplo de que la reconciliación y el perdón en Colombia son posibles. Se que es un tema doloroso para muchas personas y lo respeto. En esto no se puede forzar a nadie. Pero su presencia en la contienda presidencial habla de la fortaleza de nuestra democracia, de que podemos disentir pacíficamente sin matarnos, y que no hay razón alguna que legitime la guerrilla, la violencia y la lucha armada.



Acabar con las EPS como propone Petro, me parece un camino equivocado. Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, que mostró su fortaleza durante la pandemia, el cual hay que mejorar pero no cambiar.



Pero volvamos a Rodolfo. Pienso que tiene la posibilidad de unir a Colombia. Con su llegada a segunda vuelta, canceló de un tajo la polarización. La campaña ya no es entre izquierda y derecha. Tanto así que dejó completamente descolocado el discurso de la campaña opositora, que sigue, sin fundamento, tratándolo de uribista cuando lo que el representa, frente a los electores, es el cambio y la lucha anticorrupción y anti clase política tradicional. Sin duda, en ese crecimiento de Rodolfo hay mucho voto contra Petro.



Pero hay más. Percibo un voto castigo contra los odiosos privilegios de muchos congresistas y funcionarios. Sus carros blindados, sus viajes, su manifiesto desprecio por los ciudadanos que padecieron los rigores de la pandemia y ellos no fueron capaces de hacer un gesto que mostrara empatía y solidaridad. Los partidos políticos y congresistas aún no han reaccionado a esta realidad. Quizás ni siquiera lo han notado en su arrogancia y desconexión. Ese es el verdadero problema hoy del país y lo que explica porque la mayoría de los votos de la jornada de la primera vuelta, son contra el establecimiento político.



Lo colombianos no aguantamos más odio en la política. No más polarización. Ese es el mensaje de la jornada electoral de segunda vuelta. Y si Rodolfo encarna eso, pues para adelante. Tendrá que rodearse muy bien para hacer un buen gobierno. No queremos cambiar la polarización por el populismo. Sería nefasto. Y en las acusaciones de corrupción que enfrenta, solo la justicia podrá decir si es inocente o culpable.



Si Rodolfo gana la presidencia, su desafío es grande: llenar las expectativas de cambio de una sociedad que quiere otra forma de hacer política y gobernar. Y además, gobernar bien, con gente capaz y experimentada. Muchos tendrán que ayudarle y el permitirlo. Para gobernar a Colombia necesita mucho mas que luchar contra la corrupción.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista