Marihuana a la carta

Entender en que estamos como país y como sociedad en el tema de la marihuana recreativa es muy difícil. Cultivarla, procesarla y venderla es ilegal. Esto cae dentro de la categoría de narcotráfico y es perseguido por las autoridades en operativos donde, en ocasiones, hay muertos y heridos de la policía o los criminales. Pero consumirla y llevar hasta 20 gramos en el bolsillo, es legal. Vivimos una ficción. Para muchos, una tragedia. ¿Qué respuesta le damos a los familiares de un policía muerto en un operativo de incautación de marihuana si todos sabemos que decenas de miles de colombianos la consumen regularmente?



Recientemente escuchamos de dos representantes a la cámara en ejercicio que son consumidores habituales de marihuana. Lo dijeron abiertamente en entrevistas públicas. No es mi intención hacer señalamientos ni endilgar culpas. Solo pongo de presente el absurdo en que vivimos como sociedad. Con ellos y todos. Ya el cannabis medicinal y de uso comercial, tiene una reglamentación nacional e internacional que legalizó este mercado y fijó condiciones para tener una licencia que permite su producción y comercialización.



Ese es el camino de la marihuana recreativa. Lo que crea y reproduce las bandas criminales de narcotráfico, así catalogadas hoy, es la prohibición. Lo que hace que muchos estén dispuestos a morir por las enormes ganancias de estos productos, es que se trata de un mercado ilegal, que no paga impuestos ni tienen ningún tipo de responsabilidades ni controles.



¿Hasta cuando en Colombia y el mundo viviremos en la tragedia de unas drogas ilegales que son consumidas a diario por millones de personas? Al legalizarlas no solo ganamos en que se acaban las bandas criminales -que ya es mucho- sino que podemos hacer lo que hoy no se hace en prevención de consumo de drogas y atención y tratamiento de adictos. Y ello puede lograrse con apenas una parte muy pequeña de lo que se gasta en la absurda y fracasada guerra contra las drogas.



El conflicto en Colombia ha sido financiado y alentado por el narcotráfico y aún así no nos atrevemos a despertar de esta tragicomedia. Ha financiado por igual a guerrillas y paramilitares. Su causa no tiene bandera ni ideología. No es de izquierda o derecha. Solo responde a la codicia y la corrupción de ganancias ilegales. A estas alturas lo que resulta incomprensible es que una de las democracias más sólidas del mundo como es Estados Unidos, no haya podido solucionar razonablemente este tema de las drogas y contra toda evidencia, siga defendiendo un modelo que lo único que hace es alimentar los bolsillos de unos cuantos capos y facilitar que el consumo de estas sustancias crezca. Como país tenemos que hacer algo por nuestra cuenta. Legalizar o regular para acabar con la financiación del conflicto, para prevenir su consumo, para darle esperanza a los adictos. Legalizar o regular para acabar con la pesadilla.



Ricardo Santamaría

Analista.