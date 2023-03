Hay mucha gente brava por estos días. Se quejan de una cosa y de otra. Tienen todo el derecho, pero hablando de esto con un amigo, de pronto le dije: Yo no estoy bravo, dejé de estarlo. Y a lo largo de la conversación, desarrollé el argumento. Colombia está en un momento de transición. ¿Hacia dónde vamos? Es difícil saberlo, pero de lo que si estoy seguro es que vamos al lugar que construyamos. Es un momento de compromiso individual con lo que hacemos, para hacerlo mejor, para aportar. Parece tonto, pero es un cambio de actitud. Al no estar bravos, podemos ayudar a que los cambios sean graduales, equilibrados, positivos.



Por ejemplo, el Congreso de la República. Nunca en nuestra historia reciente, los congresistas han tenido una responsabilidad tan grande como la que tienen hoy: reformas a la salud, pensiones, trabajo, justicia. Llenas de ideología e inconsistencias, en mi opinión. En varios casos, como en el de la salud, dejando de lado los avances que se han logrado en el país a lo largo de las tres últimas décadas. Y en el caso de pensiones, con una incertidumbre enorme por las consecuencias fiscales que traería.



Es hora de que en Colombia funcionen las instituciones y los contrapesos. La situación está creada y no podemos decir que es una sorpresa. Petro ganó las elecciones legítimamente y está haciendo lo que prometió. Pero más que el cambio, Petro me parece que es producto de un país que cambió. Somos una nación distinta desde la Constitución de 1991. Más diversa y participativa.



Es momento para ser constructivos. Quizás reflexivos. No podemos tragar entero. Los congresistas tienen que hacer un esfuerzo extra para escuchar todas las partes, para tener una discusión informada y no ideológica. Es momento para oír lo que tienen que decir las universidades y las ONG que se dedican a la investigación, seguimiento y análisis de las políticas públicas. Son conversaciones necesarias hoy.



Lo que está en juego es mucho. En donde no se ven muchos cambios en la actualidad es en la forma de hacer política. Nos estamos dando cuenta de que izquierda y derecha en esto no tienen mayor diferencia. Resuenan en el ambiente las palabras de Sergio Fajardo: No se puede llegar al poder de cualquier manera, no se puede gobernar repartiendo burocracia. Y, después de dos estruendosas derrotas de Fajardo, su mensaje vuelve a tener sentido.



Me impresionó el dato de los colombianos que dejaron el país en 2022: 547.000, de acuerdo con el Cerac, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Concluyen que es aproximadamente el doble de la cifra que se repetía año tras año, de 200 mil colombianos que emigraban. Para tenerla en la cabeza. Volviendo al comienzo: al no estar bravos, podemos participar activa y positivamente. En eso estamos. Es un cambio individual que se puede volver colectivo.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista