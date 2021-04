¿No han entendido?

No se siente –por lo menos me pasa a mi– que muchos de los políticos que ya están en campaña presidencial hayan entendido el impacto de la pandemia del Covid en la sociedad.



Los de los extremos, le siguen apostando a la polarización con los mismos argumentos que ya se oyen como un sonsonete sin sentido. Y muchos del centro repiten viejas propuestas que no conectan con lo que pasa hoy.



Ahora bien, no es que yo si sepa la respuesta y sea un iluminado. No. Hablo exclusivamente por mi experiencia personal de lo que he vivido y sentido en este año largo que llevamos con la pandemia encima.



Siento que el encierro con todo lo que nos ha traído –miedo, incertidumbre, impotencia– ha elevado nuestra consciencia como seres humanos y como seres sociales.



Entendemos que no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes, aferrados a un consumo desenfrenado según el cual, si tengo mas dinero viajo más y compro más y me olvido por completo de mis responsabilidades con un planeta frágil y con mis congéneres que no tienen nada.



Recordamos, dramáticamente, que todos dependemos de todos y que nadie se salva solo. Que el calentamiento global del planeta es en serio y también es nuestra responsabilidad.



Y que hay un sentido mas trascendente de la vida que competir, ganar y divertirnos. Todo eso y mucho mas lo sentimos en los meses de encierro y salidas controladas para hacer lo esencial y no lo superfluo. La pandemia nos ha enseñado mucho. Nos hizo volcarnos a lo fundamental de la vida personal y colectiva.



Y así no haya encuestas que lo midan, creo que hoy somos seres humanos distintos que podemos vivir distinto. Y esto impacta por supuesto el escenario político en formas desconocidas. Nuestras percepciones del gobernante que queremos están cambiando.



Extraño a un candidato que hable de esto. Que esté explorando esta nueva realidad individual y colectiva. Nos enfrentamos a un momento de construcción colectiva. De eso se trata.



Lo que yo espero sentir frente a un candidato es confianza. Que me muestre que entiende que estamos en un momento de cambio y hay que enfrentarlo como tal: No con verdades talladas en piedra, sino con una aproximación flexible y serena frente a los nuevos desafíos. Más que propuestas, es una actitud.



Que incorpore en su discurso los aprendizajes de la pandemia. Los suyos y los de su familia. Que se atreva a salirse de las propuestas tradicionales y se mueva con sensatez dentro de la incertidumbre que vivimos.



Las nuevas reformas que vendrán tendrán que acomodar las políticas y la vida institucional del país a la nueva realidad postpandemia. ¿Cuál? La que emerge ahora y debe ser interpretada y no negada.



Hoy necesitamos un líder flexible para que pueda hacer los cambios que se requieren y no un radical, aferrado a la rigidez de las viejas formas. Alguno a la vista?



Ricardo Santamaría

Analista y escritor.

