Nuestra democracia III

En anteriores columnas he comentado asuntos que me parecen claves y problemáticos del funcionamiento de nuestra democracia: el acceso inequitativo de los ciudadanos a los servicios que provee el Estado como salud, educación o justicia; La consolidación de unos partidos políticos cuyo único fin es la captura de puestos del Estado sin importar si los presidentes son de izquierda o derecha y desconociendo su legado o ideología, la cual desapareció por completo.



Hoy me hago una pregunta difícil de contestar: ¿Tenemos buenos gobernantes? ¿Personas preparadas con experiencia y trayectoria que aseguren, por lo menos, que no se pasan la mitad de su mandato improvisando y equivocándose? Y no hablo de los Presidentes que es un asunto aparte, me refiero a Alcaldes y Gobernadores. En total en Colombia tenemos 1.101 Alcaldes y 32 Gobernadores. Ellos llevan las riendas de nuestras administraciones regionales y locales y todos son elegidos popularmente.

Los Gobernadores tienen mandato de cuatro años y solo se necesita ser ciudadano colombiano para ser elegido. No tienen ningún requisito. Igual para ser Alcalde, con una adición: se requiere que el ciudadano haya vivido en el respectivo municipio durante un año anterior a la fecha de inscripción de su candidatura o un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época.

Se que me estoy metiendo en camisa de once varas al solo plantear el asunto de que quizás sea necesario ponerle más requisito a quienes aspiren a gobernar departamentos y municipios. El acceso a una educación secundaria y a una formación posterior para el trabajo, técnica, tecnológica o universitaria se ha ido ampliando año tras año, como para que pensemos que es posible ponerle algunos requisitos de formación a quienes aspiren a estos cargos.

En la Escuela de Administración Pública, ESAP, se podrían diseñar cursos a la medida de lo que necesitan alcaldes y gobernadores para cumplir se labor de forma más eficiente. O cursos especiales en universidades públicas y privadas acreditadas de alta calidad que el den instrumentos administrativos, de gestión, planeación y estrategia a los futuros mandatarios regionales y locales. Entiendo que esto no nos salva de la corrupción, los radicalismos y los malos gobiernos. Pero si pone un rasero mas alto para quienes aspiren estos cargos.

El conflicto en Colombia no solo ha significado dolor y sufrimiento por tantas décadas. También ha relegado a un segundo plano la urgencia de adelantar las reformas y de repensar permanentemente nuestra democracia, su representatividad y funcionamiento.

El clientelismo se adueñó de la política. Los partidos políticos dejaron de representar sectores de la sociedad con una ideología, principio y valores. Tener puestos y contratos lo es todo, no importa si hago parte indistintamente de una coalición de izquierda o derecha.

El senador Humberto de la Calle, en solitario y con poco apoyo, ha traído a la agenda del Senado los temas del voto obligatorio y la reforma al sistema electoral. Nadie para bolas. Están en lo que están. ¿Hasta cuando?

Ricardo Santamaría

Analista