Nuestras fortalezas

Una de mis lecturas recientes fue el Diario de Ana Frank, una judía alemana sobreviviente del holocausto que se ocultó con su familia en Amsterdam. Este es el resumen de su pensamiento: “No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda”. Y como todo en la vida está relacionado, esto me dio para pensar en Colombia. En mi opinión no tenemos un buen gobierno. Pero no puedo quedarme ahí. Ese pensamiento paraliza.



¿Cómo podemos salir adelante con todo lo bueno y malo que hoy tiene Colombia? Se me ocurren muchas cosas. El sufrimiento que nos acompaña como sociedad en las últimas décadas por la violencia, nos ha hecho más solidarios. En Colombia se destacan miles de fundaciones y ONG que día a día construyen país y ayudan a resolver buena parte de los problemas que tenemos. Ello nos une desde la base misma de la sociedad. Personas que han hecho del servicio su forma de vida. Trabajan e inspiran.

​Somos un país de empresarios, como ningún otro en la región. Y de emprendedores. Recuerdo mis días trabajando con clientes en Centroamérica, como por ejemplo en Guatemala, donde un número significativo de directivos y altos ejecutivos de empresas importantes eran colombianos. El talento y profesionalismo de nuestros nacionales era un hecho público y apreciado en estas naciones. Diría que cada colombiano lleva un empresario en su corazón. Ser independiente con su propio negocio es el sueño de muchos. Esto es relevante porque es lo que sostiene al país en su base, en su entraña más profunda. Por eso la reforma laboral que hoy se discute es crucial. No puede convertirse en una talanquera al emprendimiento, la innovación y la independencia de los empresarios y trabajadores. Este tema está sobre la mesa, y los congresistas deben valorarlo seriamente. Tenemos una prensa y un periodismo independiente, fuerte y profesional. También de los mejores de la región. Ha sido y es un determinante en la fortaleza democrática del país. Lo que nos falta en justicia, nos sobra en periodismo.

Hemos visto en los últimos meses, como la separación e independencia de los poderes públicos -ejecutivo, legislativo y judicial- está operando y transmite que hay garantías contra la unanimidad y el abuso. Hemos mantenido, hasta hoy, una independencia en el manejo económico desde el Ministerio de Hacienda y la Junta del Banco de la República.

Es necesario que la ideología y el populismo están alejadas de estas decisiones. Estamos entendiendo mejor la utilidad y trabajo de los gremios, que representan intereses particulares en todos los ámbitos. Entre empresarios, usuarios, consumidores, comerciantes, transportadores, sin excepción en todas las áreas del trabajo y la producción. La mayoría han hecho sentir su voz con propuestas y diálogo constructivo, lo que representa una ganancia para la sociedad y la democracia. Y podría seguir con más argumentos. Hay que construir país con lo que tenemos y con lo que somos.

Ricardo Santamaría

Analista