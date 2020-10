Nueva era para las empresas

La etapa de postcuarentena que vivimos hoy en Colombia, no solo representa un reto para el Presidente, alcaldes y gobernadores que deben liderar de manera más proactiva y audaz, sino para las empresas y el sector privado, donde recae la responsabilidad de recuperar el empleo y consolidar el crecimiento económico del país.

¿Cuáles son las nuevas propuestas de los empresarios colombianos para esta histórica y dramática etapa que vivimos? ¿Qué aprendieron en estos meses de confinamiento? ¿Cuáles son las prioridades al interior de sus empresas? Y siendo más específicos: ¿Cómo se adaptarán las empresas a los desafíos de la nueva era que ya hemos iniciado? ¿Cuáles serán sus valores? ¿Quiénes liderarán esos cambios? ¿Cómo lograrán las empresas crear valor compartido para los accionistas, el país y el planeta? ¿Son conscientes de que el reto global es el calentamiento global? ¿Cómo incorporarán a sus prioridades los temas del medio ambiente?



De lo que no hay duda es que entramos en una nueva etapa, y los empresarios que no lo vean así no solo perderán oportunidades, sino que simplemente no sobrevivirán a largo plazo. Es un momento de creación colectiva. Nada está escrito. Estamos viviendo procesos inéditos.



Pero en medio de la confusión y los desafíos, tenemos a la mano el concepto del valor compartido. Ya no solo las empresas, sus juntas directivas y administradores deben velar por entregar utilidades y valor a sus accionistas, sino que deben hacer lo mismo, y con igual responsabilidad, con las comunidades que le son afines, el país y el planeta.



Se impone el pensamiento global, la responsabilidad compartida por la suerte del agua, el aire y los bosques. La pandemia nos mostró que somos frágiles individualmente y fuertes colectivamente.



La nueva normalidad no puede ser volver a lo mismo. Durante años nos hemos preciado de tener un sector privado dinámico e innovador. Hay que hacer valer esas credenciales y transformar la manera de hacer las cosas en nuestras empresas pensando en un patrimonio común que es el país y el planeta que en muchos aspectos agoniza.



Los gremios de la producción son claves en este proceso, porque tienen tiempo para pensar, innovar, investigar, proponer. Como nunca, el liderazgo de los presidentes de gremio está puesto a prueba hoy en Colombia.



Producir a cualquier costo ya no es viable. Tampoco consumir y consumir sin freno. Ambos hay que hacerlos de manera consciente, responsable, informada. Los empresarios –grandes, medianos o pequeños– tienen una responsabilidad pública para liderar o ser parte de políticas que cuiden la naturaleza, el planeta y la salud de todos los seres vivos. Es ciertamente una nueva consciencia y es el momento de aplicarla.



Adición: Una de las más exitosas iniciativas de la cuarentena en el país, ocurrió en Cartagena y se llama SOS Cartagena. Esta semana entregó el almuerzo número 100 mil a una persona de la población vulnerable de la ciudad. Es una alianza liderada por ciudadanos, chefs y dueños de restaurantes. Hay que seguir apoyándola. Ahora más que nunca. Necesita de los empresarios del país y la ciudad. SOS Cartagena, adelante!