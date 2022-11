Primera encuesta sobre educación

La Fundación Empresarios por la Educación dio a conocer la primera ‘Gran Encuesta de Opinión en Educación’. Se trata de una investigación seria, cuantitativa y cualitativa, realizada por la firma Cifras y Conceptos en la cual encuestaron 1.800 hogares en 55 municipios, y se entrevistaron a 86 líderes del sector y 49 secretarios de educación.

El evento contó con la presencia del Ministro de Educación en un conversatorio con el Vicepresidente de la Junta directiva de esta ONG y esto es lo primero que hay que resaltar: En la educación se está dando un diálogo fluido entre sector público y privado, lo que no está ocurriendo en otros campos del Gobierno. El Ministro escuchó los hallazgos y conclusiones de la encuesta y luego los comentó. Y los recibió como lo que son: Una herramienta valiosa para la elaboración y evaluación de políticas públicas.



Quiero detenerme aquí. Escucho muchas reflexiones existenciales de algunos empresarios: ¿Cómo involucrarnos en temas sociales, de país, como incidir para que en Colombia haya mejores políticas públicas? Y aquí hay un camino que puede ser interesante. Diría, sin ser experto, que en Colombia en temas de políticas económicas hay buenos centros de estudio e investigación como Fedesarrollo y Anif entre otros, y este de Empresarios por la Educación en el campo educativo. Y también los hay y buenos en temas agropecuarios, por ejemplo en café y caña de azúcar. ¿Pero existen en salud, hidrocarburos, energías renovables, textiles, para solo citar algunos?



No se trata de gremios, que se encuentran en todos los sectores y representa los intereses y aspiraciones de sus respectivos asociados, sino de hacer investigación independiente, dura, relevante y oportuna que se constituya en un escenario de diálogo constructivo entre entidades públicas y privadas y que reflexione, proponga y evalúe las políticas públicas de esos campos. Todo ello, en beneficio de Colombia.



Sin buena investigación estamos siempre al vaivén de los gobiernos y las ideologías, que no siempre impulsan buenas políticas. No importa quién financie estos centros de estudios para que arranquen, importa que sean independientes, que hagan su trabajo con investigación de campo, datos reales, evaluaciones científicas, rigor académico. Incluso que pongan el dedo en la llaga de lo que se está haciendo mal. De eso se trata. No es para ganar aplausos, sino para que las cosas se hagan bien, y si se muestra que hay que cambiar el rumbo, perfecto.



Esa tradición que tenemos en economía y educación, donde hay buenos centros de investigación nacionales y regionales, debe mantenerse y ampliarse a otros sectores. Este es un camino viable para esos empresarios que quieren hacer la diferencia e ir más allá de solo producir y vender. Hoy necesitamos un diálogo informado para muchas reformas en curso que pueden ser riesgosas e innecesarias. Y lo único que nos centra en las realidades, son buenas investigaciones. Bienvenida esta encuesta sobre educación.



Ricardo Santamaría

Analista