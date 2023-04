Del gobierno Petro nunca pensamos que sus reformas fueran un regreso al pasado. El autoproclamado gobierno del cambio está lejos de serlo. La reforma a la salud propuesta por esta administración, en muchos sentidos, es un regreso al viejo Instituto de los Seguros Sociales que funcionaba en Colombia 30 años atrás, cuya cobertura de servicios no llegaba al 20% de la población. Un sistema de salud estatizado, público, que no recoge 30 años de fructíferas experiencias, buenas y malas, pero sobre todo, la de ser hoy la alianza público-privada más grande y exitosa de Colombia.

Y con la reforma laboral la cosa es aún peor: Desconoce los derechos individuales conquistados hoy por tantos jóvenes y emprendedores, pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes, que se apoyan en las nuevas tecnologías para escoger libremente la modalidad de contratación laboral. Parece una reforma hecha a la medida para las grandes centrales de trabajadores, castigando innecesariamente a los informales e innovadores.



Lo que estamos viendo es un gobierno que llega con fórmulas rígidas nacidas en viejas ideologías que no están sintonizadas con el mundo tal como funciona hoy. No soy experto en pensiones, pero esta reforma tiene el mismo enfoque: las personas hoy queremos escoger el administrador pensional que más nos guste y el perfil de riesgo con el cual nos sintamos cómodos, y eso se limita en esta iniciativa.



Y en medio de la discusión de la reforma laboral, la ministra de Trabajo desafió a los directivos de Rappi con una sentencia definitiva: O dialogan o nos vemos en las calles. No le queda bien a un alto funcionario del Estado decir eso. Las reformas no se decidirán en las calles, sino en el Congreso. Esa narrativa de que como los electores votaron mayoritariamente por Petro, las reformas ya están aprobadas, es antidemocrática.



Se oye de cuando en cuando a los funcionarios públicos quejarse por las críticas al gobierno. Un grupo político que viene de la oposición, ahora tratando de callar a la oposición. No será así. Lo responsable es que el gobierno se abra al diálogo con todos los sectores y promueva el consenso para sacar adelante las reformas. Alguna de ellas ni se necesita.



El mito de la izquierda reformista y progresista se está acabando. No lo imaginábamos. Si hoy tuviera que matricularme en alguna ideología, lo haría en el pragmatismo. Por supuesto no es una ideología, pero si una actitud para enfrentar los desafíos del presente teniendo en cuenta, principalmente, los efectos prácticos de cualquier política. Todo evoluciona a gran velocidad y las verdades de ayer no lo son de hoy.



Para gobernar se necesita flexibilidad, entendimiento profundo del presente, diálogo abierto y franco, mente abierta, alejarse de los radicalismos de cualquier extremo. Si hay una fórmula es esta: Permitir que la realidad se exprese y construir los cambios a partir de esta. Aún esperamos con esperanza la promesa de Petro expresada en su discurso de posesión, de unir al país.



Ricardo Santamaría

Analista.