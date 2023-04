Revive la oposición

Cada vez se siente más la oposición en Colombia. Tanto de personas como de partidos. Toda su vida pública Petro se ha dedicado a hacer oposición y hoy lo vive desde el lado del gobierno. Justicia divina, dirán algunos. De todos los que están alzando su voz, reflexionando sobre la coyuntura, trabajando por unir a Colombia, que son muchos y buenos, se me ocurren dos que se les ve fuerza y potencia en el mensaje: Germán Vargas Lleras y Pacho Santos.

Ambos tienen algo en común: No tienen nada que perder. Dicho de otra manera: Ya lo tuvieron todo y lo perdieron todo. Los dos fueron vicepresidentes, precandidatos y candidatos y salieron quemados. Pero como en política no hay muertos, ahí están, renacidos, en la primera línea de oposición al gobierno.



Vargas a través de sus columnas se ha convertido en una voz autorizada, relevante y con impacto frente a las reformas de Petro. Y Pacho, con videos sencillos, claros y contundentes, está convocando a los colombianos a que marchen el próximo 22 de abril contra esas mismas reformas a las que se opone Vargas.



Ambos hablan con mucha convicción. No digo que me gustan, digo que se oye su voz y se siente su causa. Ambos ocupan el espacio que por dos décadas tuvo Álvaro Uribe que, de un momento a otro y de forma sorpresiva, pasó al retiro entregando sus armas en una temprana cita con el Presidente Electo, Gustavo Petro.



El centro está lento. Sergio Fajardo que es excelente y habría sido un gran presidente, no se siente. Robledo se mantiene activo. Quizás el tema con el centro sea que ese espacio está siendo tomado por los aliados moderados de Petro, como Roy.



Pero donde está de verdad el semillero de figuras interesantes es en las candidaturas por las alcaldías. En Cali, Catalina Ortiz y Alejandro Eder. En Medellín, Fico. En Bogotá, Oviedo y Rodrigo Lara. Y no necesariamente porque algunos sean nuevos o veteranos otros. Lo son porque representan un cambio frente a los alcaldes populistas o de izquierda que hoy gobiernan estas ciudades. La competencia por la presidenciales empieza en las elecciones regionales de octubre próximo. El pacto histórico viene para abajo. Su favorabilidad está en descenso. Pero eso puede cambiar. Vargas tiene la teoría de que el Presidente va a dejar que sus reformas sean hundidas en el Congreso por los partidos tradicionales y las revivirá a través de un referendo coincidiendo con esas elecciones. Quiere pasarlas -en esa visón- a punta de discursos y calle. Veremos.



Lo cierto es que en política seguimos girando alrededor de la polarización. No hemos logrado construir una visión de país positiva que nos una. Seguimos echándole la culpa al otro de todos nuestros males. Ya deberíamos haber aprendido. Pero la historia se repite. Quién se tome el centro político será el próximo presidente. Y no por moderado: Porque va a representar la reconciliación de un país harto de pelear.



Ricardo Santamaría

Analista.