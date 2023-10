Se consolida el centro político

El presidente Petro acabará con la polarización. Esta puede llegar a constituirse en una de las conclusiones centrales de la próxima contienda electoral del 29 de octubre. Me explico: Los críticos del Gobierno ya no solo están en la extrema derecha, sino que se encuentran, por igual, en el centro y en la izquierda. Hay un bloque amplio en el escenario político que ya no acompaña al presidente y su gobierno en las reformas y en sus políticas nacionales e internacionales.



Es una reflexión sorprendente a un año largo de este gobierno, pero las próximas elecciones serán un termómetro para medir esto. Capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Cartagena marcarán la pauta. En ninguna de estas ciudades, el candidato del gobierno está adelante en las encuestas. Veremos el resultado final.



Otro par de reflexiones. Lo de la renuncia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no le salió mal, sino muy mal. Es legal, eso no está en duda. Pero desde todo punto de vista viola el espíritu de la ley de garantías.



Un exmandatario que a un mes de la elección sale a hacer campaña abierta a su pupilo y deja en la alcaldía a su segundo al mando, no tiene presentación por ningún lado. Y creo que muchos ciudadanos en Medellín lo ven de esa forma. La derrota del candidato oficial será por partida doble.



Es tiempo de crear por ley esta inhabilidad para mandatarios electos. El plazo para renunciar, tanto si va a ser candidatos o van a apoyar a otro, debe ser un año antes de la elección.



Y lo otro fue la participación del candidato Bolívar en la marcha organizada por el Presidente en Bogotá. Eso también salió muy mal. Mi percepción es que el voto de opinión que pudiera reunir Bolívar, lo perdió ese día. Era demasiado evidente la utilización de esa marcha con fines electorales. Los ciudadanos se dan cuenta.



El signo distintivo de estas elecciones, en muchas de las ciudades y departamentos, son las coaliciones. Todos con todos. Hasta del Centro Democrático con el Pacto Histórico.



Esto ocultará un poco quienes ganan o quienes pierden en esta jornada electoral. Dicho de otra manera: Todos reclamarán triunfos compartidos en coaliciones.



Otra de las consecuencias del debilitamiento político del Presidente y su movimiento político, es que saldrán fortalecidos los partidos tradicionales como el liberal, conservador, centro democrático, cambio radical y hasta el Nuevo Liberalismo. En el congreso esas bancadas han frenado varias de las reformas del gobierno.



El discurso del Presidente de buscar la unidad nacional no ha pasado de ser eso: Un discurso. En la práctica no hay diálogo ni construcción de consensos para temas claves como la salud, las pensiones o la reforma laboral. Después de estas elecciones, por paradójico o improbable que parezca, lo que viene es la consolidación del centro político. Una posición madura de un país que dejó de creer en los extremos.



Ricardo Santamaría

Analista