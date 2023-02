Taxis: Pelea perdida

Tengo respeto por los taxistas pero su pelea contra las plataformas de transporte como Uber, está perdida. Los adversarios no son el Gobierno, las alcaldías, la policía o las empresas privadas. Su adversario es algo que llegó para quedarse y es imposible detener: la modernidad, las nuevas opciones que se abren a los usuarios del transporte gracias a las nuevas tecnologías.

Recuerdo cuando llegó la televisión por cable y los grandes canales de entonces emprendieron una batalla campal para que no pudieran operar. Los argumentos eran poderosos: competencia desleal, tributación desigual, costos enormes de las concesiones. Algunos parecidos a los que hoy plantean los taxistas.



¿Qué pasó? Hoy comparten el mercado. Unos y otros se acomodaron a la nueva realidad de la globalización de la televisión. No perdieron, aceptaron la realidad y se creó una nueva política pública para que ambos sistemas convivieran en un mercado abierto.



Y lo mismo sucedió con el reproductor de música Spotify, y su pelea épica hace más de una década frente a los grandes conglomerados de la música. Hay libros y películas de lo que fue este suceso mundial donde apenas uno de los temas era nada más y nada menos que los derechos de autor de compositores, interpretes y álbumes de música que de un momento a otro se volvieron gratis en plataformas de Internet de libre acceso.



Y la conclusión fue la misma: Cambió la política global, y los involucrados hicieron concesiones y el mercado se abrió para el consumidor final y todos acomodados a la nueva situación. Hace poco, en días un video de Shakira alcanzó mas de 400 millones de vistas y eso se logró dentro del nuevo modelo. El paso del CD al Streamig implicó para el artista una disminución considerable de sus ingresos por cada persona que ve el video o escucha la canción, pero multiplicó decenas o miles de veces el acceso.



Y podríamos poner muchos ejemplos similares, por lo que ya sabemos para donde va la historia entre taxistas y Uber. Lo lógico es que los voceros del gremio de taxistas cambien de estrategia y empiecen a negociar las condiciones de unos y otros en el nuevo escenario que hoy ya es una realidad. Lo que hay que hacer es diseñar la nueva política y fijar las condiciones del servicio para todos. Ni una ni cien protestas de los taxistas van a cambiar esto.



Pero hay otro elemento. No hemos visto a los funcionarios del gobierno manejando con comodidad las protestas. Acostumbrados a estar del otro lado -de quienes se manifiestan en las calles- la situación en ocasiones los ha desbordado. Se están dando cuenta de que gobernar es más difícil que marchar.



Lo que se viene con muchas reformas -salud, pensiones, laboral- no se soluciona con discursos sino con propuestas razonables. Pero en salud ya desafiaron al gobierno en las calles y lo superaron. Y Uribe propuso referendo para la salud. ¿Qué dirá el Presidente?



Ricardo Santamaría



Analista.