Tres paradojas de Colombia

¿Existe la polarización política en Colombia? Al mirar las coaliciones regionales y locales que se armaron para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en las próximas elecciones del 29 de octubre, la respuesta es no. Hay de todo. Basta decir que todos los partidos y movimientos políticos, de izquierda, centro o derecha -sin excepción- se mezclan con todos en algún municipio o departamento.



Y si miramos los apoyos del partido liberal o conservador, primero al gobierno de derecha de Duque y ahora al de izquierda de Petro, también se concluye que esa polarización de la que todos hablan y todos se quejan, en la política no existe. Es un fenómeno difícil de explicar.



Y hay más paradojas. Dado que la colación de gobierno se desbarató en el Congreso, y el presidente Petro no tiene los votos para aprobar sus reformas surge la pregunta: ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Se va a radicalizar en su ideología y propuestas y va a enfrentar a todos sus adversarios con el discurso de que son reaccionarios y se oponen al cambio?; ¿O se va a moderar, va a hacer concesiones en salud, pensiones y reforma laboral y va a recomponer sus mayorías legislativas aceptando cambios y siendo más moderado? Creo que ni lo uno ni lo otro.



Ya ocurrió algo en la reforma a la salud que marca un camino: La plenaria de esa corporación aprobó una proposición según la cual se crea una subcomisión con participación de los partidos con presencia en el congreso y los actores del sector, para buscar consensos.



Eso es un escenario completamente distinto al que vivimos en los últimos meses en el cual el gobierno ni dialogaba ni daba su brazo a torcer. Lo que está pasando es que el gobierno se modera gracias a la intervención de otras instituciones, en este caso el congreso. El presidente comprueba que su poder tiene límites. Hay contrapesos reales. Lo que no hace Petro para buscar unión y conciliación, otros crean los escenarios para hacerlo.



Y la tercera paradoja es aún más interesante. Dada la proliferación de coaliciones y alianzas políticas en la mayoría de regiones y localidades, va a ser muy difícil decir que partido o partidos ganaron o perdieron las elecciones. Todos van a reclamar una parte de ese triunfo y pocos va a reconocer una derrota.



El partido liberal tiene más de 11 mil candidatos para el 29 de octubre; los conservares y Cambio Radical cerca de 10 mil; el Centro Democrático más de 9 mil; mientras que el Pacto Histórico, el partido del presidente, apenas pasa de mil.



El triunfo o derrota del presidente en las elecciones se va a medir por lo que pase en Bogotá y Medellín. Y como están las cosas, sus candidatos, en ambas capitales, van a ser derrotados. Con segunda vuelta electoral en Bogotá, no gana un candidato de izquierda. Colombia está cambiando y hay contradicciones por todas partes: Paradojas para reflexionar.



RICARDO SANTAMARÍA

​Analista