El primer año de gobierno de Gustavo Petro a ha sido un desafío para cada colombiano y para las instituciones democráticas. Para mí ha sido una decepción. No es el gobierno del cambio. No voté por él, pero tenía la expectativa de que en el tema de paz daría un paso adelante, certero, y avanzaría en la reconciliación nacional. No ha sido así.



La seguridad se ha deteriorado en todo el territorio nacional. Me ha sorprendido de Petro su desprecio por los que protestan. Contrasta con el Petro de antes. Trata de arribistas a los que libre y legítimamente salen a marchar. Y la Silla Vacía le ha contado más de 80 incumplimientos en los que ha dejado metidos a cientos de personas entre empresarios, magistrados, alcaldes, gobernadores, deportistas, ciudadanos. En Colombia y en varios países. Ni llega, ni avisa, ni pide disculpas.



Pero vamos a lo esencial: ¿Qué nos deja de importante y positivo este primer año del gobierno del Pacto Histórico? La certeza de que tenemos un país con instituciones fuertes y una democracia con eficientes contrapesos. Están más vivas que nunca las cortes, el sistema judicial, la fiscalía. Los medios de comunicación están vigilantes. Los gremios de empresarios hacen su labor de discutir con datos y argumentos reformas improvisadas y regresivas. Se siente un país palpitante, despierto, alerta. El congreso no ha tragado entero.



¿Qué se puede rescatar de este gobierno? Su preocupación por la Amazonía, la importancia de la transición energética y la necesidad de rescatar, con carácter de urgencia, muchas regiones, como La Guajira, que tienen altos niveles de pobreza. Pero hay mas discurso que realizaciones. No hay capacidad del gobierno para poner en marcha las cosas. No escucha a los expertos. No construye sobre lo construido. Es el caso de sus reformas. La ideología no es buena compañera de gobierno. Falta pragmatismo y rigurosidad en el ejecutivo.



Vivir en Colombia hoy y hacerlo de una manera constructiva y positiva es un asunto de actitud. Se puede. Hay que aceptar que el país ha cambiado. Que tenemos desafíos inmensos y menciono tres: pobreza, seguridad y corrupción.



En ninguno de los tres se ven acciones contundentes del gobierno. Y no es un tema de polarización. Hacia el futuro tenemos que encontrarnos los ciudadanos en el centro político. La derecha radical no es la solución.



Si el presidente no es capaz de cambiar de rumbo, hacer concesiones y encontrar consensos reales para las reformas, serán tres años perdidos los que tenemos por delante. De nuevo el presidente, por tercera vez desde su posesión, sale con el discurso de la unión y de buscar acuerdos con todos los sectores. Estamos listos.



Pero hasta hoy todo se queda en palabras. Es momento para que surjan nuevos liderazgos desde el centro. El abanico de candidatos a la alcaldía de Bogotá es un buen ejemplo. Hay algunos candidatos de primera. El centro es la respuesta. Equilibrio y no radicalización.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista