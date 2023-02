Un sistema de salud vivo y palpitante

Acaba de darse a conocer la ‘Gran encuesta del sistema de salud en Colombia’ liderada por la Andi y realizada por la firma Invamer. Es una muestra amplia y representativa. De acuerdo con la mayoría de los colombianos, lo que tenemos hoy en materia de servicios de salud es bueno, funciona y cumple los objetivos de atención. Por supuesto hay problemas, debilidades, demoras y falta de agilidad en el acceso. Pero todo ello tiene solución. No es estructural. Los colombianos que califican como excelente o aceptable sus actuales servicios de salud suman 71%, mientras que los que afirman que son malos son 27%.

Estamos regular en oportunidad de asignación de citas, facilidad para acceder a estas y en el proceso de autorización para exámenes y procedimientos. En estos tres aspectos, las opiniones se dividen casi por mitades entre quienes dicen que es una fortaleza o debilidad.

En acceso, o sea a la posibilidad de que lo atiendan cuando lo requiera, estamos bien: 73% dice que si y 27% que no. Pero hay algo más interesante: para acceder al sistema de salud, 78% de los colombianos dice que lo puede hacer desde el municipio donde vive. Hay cobertura territorial amplia. En cuanto a servicios médicos, lo que más demandan los colombianos son consultas médicas generales, exámenes, medicamentos y urgencias. Y menos frecuentes, cirugías y hospitalización. Y el 9% de los colombianos afirma que en los últimos dos años no ha requerido ninguna atención.

En un 69%, los encuestados afirman que en los dos últimos años han recibido 3 o más atenciones. Y en todos los casos califican por encima del 70% esa atención como excelente o aceptable.El 32% de los entrevistados dice que el sistema debe cambiarse en su totalidad; 9% que debe permanecer igual y 58% que debe tener algunos ajustes. Esta es claramente una señal de cambio. Mejorar lo que tenemos. Y los dos ajustes más importantes que señalan son: la agilidad para ser atendidos y mejorar la atención del personal. Ambas se pueden mejorar.

En cuanto a la eliminación de las EPS, 63% opina que no están de acuerdo. Pero la más interesante es esta: 67% de los colombianos no están dispuestos a renunciar a su sistema de salud actual y que su plan sea trasladado a uno público totalmente. O sea, casi 7 de cada 10 colombianos no quiere volver a un sistema público de salud como ocurría en Colombia hace 30 años. Y profundizando más en este tema, al 54% de los entrevistados les preocupa que los recursos del sistema de salud sean administrados únicamente por entidades públicas nacionales o territoriales.

Hay errores por subsanar y cambios por hacer. Pero hay un sistema de salud vivo, palpitante y con resultados positivos que representan el mayor logro social de Colombia de los últimos tiempos. Hacer borrón y cuenta nueva sería un salto al vacío con consecuencia sociales impredecibles.

Ricardo Santamaría

Analista