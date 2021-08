Visión país

Uno de los grandes desafíos grandes que hoy tienen los más de 30 candidatos o precandidatos a la presidencia de Colombia, es dejar guardados sus egos. En otras palabras, que les importe más el país que su propia aspiración personal o su carrera política.



Me explico. Lo esencial hoy de la contienda presidencial que ya va calentándose no es solo que hay muchos candidatos, sino que son varios los buenos o muy buenos.



En mi opinión hay personas de larga e importante trayectoria pública, privada y académica y siento -ojalá no me equivoque- que son hombres y mujeres que viven la política como un servicio y no como una profesión. Como misión y no como solamente una carrera por el poder. Esto es importante porque ya sabemos de sobra que buena parte de la política tradicional está tomada por el clientelismo y, en no pocas ocasiones, por la corrupción.



Pero de todos ellos solo uno será Presidente. Y aquí viene mi punto: Si son capaces de comprometerse en serio a participar en procesos de selección como consultas populares o encuestas, para que solo los de mayor apoyo popular se lancen a primera vuelta, entonces y solo entonces tendremos una elección donde haya buenas opciones y no solamente los extremos, que en mi humilde opinión, hoy no le sirven a Colombia.



Y que los colombianos podamos votar por el que mas nos guste y no, como ya ha ocurrido, en contra del que no nos guste.



Respeto por supuesto a los que siguen esas opciones de los extremos, hay personas y dirigentes valiosos sin duda, pero creo que es tiempo de unión.



La cuestión es que si a primera vuelta, para dar un ejemplo, llegan 6, 8 o 10, candidatos, la mayoría de centro, a segunda vuelta seguramente pasarán los extremos que tienen asegurado un segmento importante de electores fijos. Y entre los demás, se atomizan, dispersan y se pierden votos en una suerte de elección de muchas opciones similares que mas bien deben hacer el esfuerzo de presentarse unidas con el candidato que en ese momento sea el mas fuerte. Colombia necesita candidatos y Presidente de la República de mayorías solidas.



En mi sentir, la consolidación de la reconciliación en Colombia pasa por superar la polarización.



No solamente necesitamos ideas innovadoras y políticas concretas para el progreso y la reactivación económica, sino un estilo y un quehacer político nuevo.



Por eso estos buenos candidatos que hoy existen debe estar dispuestos desde el comienzo a abandonar su propia aspiración, si hay otro con más posibilidades que pueda derrotar a los extremos en primera o segunda vuelta electoral. Eso significa pensar primero en Colombia.



Esto parece fácil en teoría pero es difícil en la práctica. Los hemos visto tantas veces que no es necesario poner ejemplos. La coyuntura social y económica que hoy vive Colombia es crítica. Y en esta elección del 2022 nos jugamos la recuperación económica pospandemia.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista