Regresó al debate nacional el tema del voto obligatorio. Y en poco tiempo finalizó la discusión, porque la plenaria del Senado donde se discutía una propuesta en este sentido, votó mayoritariamente en contra este artículo en particular. No habrá por ahora voto obligatorio en Colombia.

Veamos. De los países que hacen parte de América Latina, 11 aplican alguna modalidad de voto obligatorio: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y México. Y en el mundo, lo tienen naciones como Bélgica, Grecia, Turquía y Egipto entre muchos otros. En nuestra región, donde se aplica el voto obligatorio el índice de participación electoral es superior al 70%. Eso le da una legitimidad grande a los mandatarios elegidos y a los representantes del pueblo en los cuerpos legislativos.



¿Por qué en tantas ocasiones en el Congreso de Colombia se ha negado esta iniciativa? Dicen algunos congresistas que aprobar esta iniciativa no hace mas sólidas las democracias. Que no debe coartarse la libertad de no votar. Respetable. Sin embargo, desde hace muchos años yo siempre pienso en lo mismo: En el clientelismo político. Al ser obligatorio el sufragio, las maquinarias electorales de las regiones, pierden poder. El voto obligatorio incentiva el llamado voto de opinión, el que no está necesariamente amarrado a los clanes y jefes políticos. Incluso puede incentivar el voto en blanco, que siempre es posible.



Ahora bien, las medidas por las cuales se busca que los ciudadanos voten son livianas y generalmente se asocian a demorar el trámite de algunos documentos como el pasaporte. Nada grave ni relacionado con demandas o asuntos judiciales, pero si incentiva de manera importante el voto. Y la razón democrática del voto obligatorio es clara: Este no es solamente un derecho, sino un deber. En Colombia se podría hacer un sistema mixto de voto obligatorio como existe en algunos países donde, por ejemplo, personas mayores, están excluías de la obligatoriedad del sufragio.



Otra propuesta interesante es que no sea obligatorio para todas las elecciones sino, por ejemplo, solo para presidente, gobernadores y alcaldes. Desde hace muchos años, Colombia tienen unas cifras de abstención altas para todas las votaciones, sobre todo las de Congreso.



Y la verdad es que en Colombia el Congreso, más allá de esta discusión del voto obligatorio, no ha estado a la altura de los desafíos recientes. No han sido capaces de reformarse, de trabajar mas, de ganar menos, de eliminar tantos privilegios que tienen los congresistas. En varios aspectos, han estado a espaldas de los colombianos. Hay excepciones, claro. Y muy notorias. Congresistas que son un ejemplo de trabajo y compromiso. Pero en general, algunas de las grandes transformaciones sociales se han hecho al margen del Congreso.



Hoy se discute de nuevo una reforma política y veremos lo que finalmente se apruebe. No nos hacemos muchas ilusiones.



Ricardo SantamarÍa

Analista