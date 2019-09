Llegaron las elecciones

Una vez mas el país entra en "modo elecciones" y vuelve a ponerse sobre el tapete la imperiosa necesidad de tomarlas en serio.

Mucha gente lo tiene claro en el discurso pero lo olvida cuando va a votar. Reiteradamente se quejan de lo equivocado que resultó un nombramiento, pero cuando llega el momento de pasar a las urnas terminan votando sin conocimiento de los candidatos, dejándose llevar por las emociones antes que por la razón y con frecuencia formándose ideas de los aspirantes preconcebidas y que pueden diferir mucho de la realidad. Mas grave aún en estos tiempos de redes sociales, de fake news y verdades alternativas.



Esperemos que los hackers y las estrategias que giran alrededor de la tecnología no tengan la nefasta influencia que han tenido en un sinnúmero de comicios recientes, pero no hay que ser ingenuos y creer que algo de esto no va a estar presente.



En relación con las elecciones de octubre vemos muchas referencias a los candidatos a las alcaldías, en menor grado a las gobernaciones y poca atención se le presta a los Concejos Municipales y a las Asambleas Departamentales olvidando que son actores determinantes para el éxito o fracaso de los mandatarios locales. Es muy importante informarse sobre los candidatos para tener claridad sobre por quien votar.



Por otra parte, hay que ser críticos con las encuestas, pues si bien es cierto que las hay y bien hechas, también lo es qué hay otras que presentan serias fallas técnicas y pueden inducir a decisiones precipitadas en cuanto a por quien votar. Con una opinión tan volátil y un escenario nacional e internacional tan cambiante las posiciones de los votantes pueden cambiar bastante en un corto período de tiempo.



Por eso los resultados de las encuestas, a estas alturas, no deberían ser el factor que defina el voto. Hay que pensar en escoger a los más adecuados.



Hay que buscar candidatos que tengan hojas de vida limpias, ojalá que entiendan el funcionamiento del estado, para que la curva de aprendizaje en sus nuevos cargos sea lo más corta posible y no tengan que llegar a aprender pues, al fin y al cabo, el tiempo efectivo para gobernar es menos de lo que se pudiera pensar. En el caso de las alcaldías y de las gobernaciones es deseable que hayan demostrado con su trayectoria de vida y ojalá con su experiencia una vocación marcada por el servicio público. En estos tiempos de globalización, de transformaciones de todo tipo ojalá sean personas que hayan estado expuestas al escenario internacional que les permita saber cual es el estado del arte en materia de urbanismo, seguridad etc.



De igual manera, es mucha la relación y la dependencia que un mandatario local termina teniendo de la capital. Saberse mover en los medios bogotanos es una ventaja importante para obtener decisiones oportunas para sus regiones. Este último comentario no hace referencia, claro está, al caso de la capital que por sus dimensiones y complejidades ameritan algunas apreciaciones particulares qué hay que dejar para una próxima columna.