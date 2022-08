¿Desarrollo agrícola?

El presidente viene reiterando sus planteamientos de que la creación de la riqueza se logra solo por medio de la industria y la agricultura y que los demás sectores, como el comercio y los servicios, incluidos los financieros, solo son mecanismos para transferir la riqueza. Sin entrar en disquisiciones teóricas es indiscutible que Colombia necesita fortalecer y desarrollar esos dos sectores.

En industria se viene entonces una discusión sobre cuál debe ser la política industrial y como se estimula teniendo en cuenta que va a ser muy difícil ir por la vía de los incentivos tributarios. Por el contrario, el proyecto de reforma tributaria estaría aumentando la tributación efectiva de la mayoría de las compañías y de quienes hacen empresa, dando una señal equivocada.



Pero es en la agricultura donde más preguntas surgen sobre ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno? Se le está dando gran importancia a la dotación de tierra a los campesinos, con énfasis en el cumplimiento de los acuerdos de la Habana y esto va en línea con los grandes problemas de la ruralidad, en cuyo contexto la producción es solo una de sus dimensiones. Sobre este tema, los retos son inmensos y poco ha dicho el nuevo gobierno sobre como estimular la producción. Han mencionado una posible renegociación de los tratados internacionales, olvidando los riesgos que se corren cuando se abren estos procesos. Nadie va a dar nada gratis y cualquier concesión será a cambio de algo.



¿Estamos dispuestos a ello? En la campaña se habló de subir aranceles, olvidando que los países afectados acudirán a las retaliaciones, tan comunes en el comercio internacional. Renegociaciones y aranceles llevan a un efecto obvio: el aumento de los precios internos de los alimentos. ¿Está este gobierno dispuesto a ir en esa vía?

La Ministra habla de volver a mecanismos tipo Idema, con todos los riesgos de corrupción que esto implica.



Y hay algo de lo que hasta ahora no se habla y sin eso un repunte del sector agrícola es impensable y es la investigación y la transferencia de tecnología. Cuando se comparan las productividades en Colombia estamos atrasados y esto no se soluciona con buenas intenciones. Se requiere gente capacitada y hay muy poca en estos temas, por cuenta del desestimulo de muchos años para trabajar en el campo, no solo por la oferta limitada de trabajo, sino por la inseguridad. Los sistemas de transferencia de tecnología son casi inexistentes. En estos frentes el gobierno tiene mucho por hacer y es un tema que no le pueden dejar solo al Ministerio de Agricultura, sino que debe ser un esfuerzo conjunto de Ciencia y Tecnología, de Ambiente, de Educación etc. De otra forma lo que se vienen son más y más frustraciones frente a ese potencial teórico de Colombia en el desarrollo agrícola.



Ricardo Villaveces

Consultor privado